54% опрошенных казанцев поддержали идею введения 4-дневной рабочей недели

54% жителей Казани положительно относятся к идее сокращенной рабочей недели. Против выступили 26% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SuperJob с 18 по 25 августа 2025 года.

Интересно, что желание работать четыре дня в неделю чаще проявляют женщины – 64% против 45% мужчин.

Молодежь до 35 лет поддерживает идею активнее, чем старшее поколение: 60% против 42% среди горожан старше 45 лет. При этом уровень дохода влияет на отношение к инициативе: среди людей с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц 66% одобряют 4-дневку, а среди зарабатывающих от 100 тысяч – только 48%.

Что касается планов на дополнительный выходной день, большинство казанцев собираются проводить его с семьей (29%) или отдыхать (23%). Около 15% планируют подрабатывать, при этом мужчины чаще выбирают дополнительную работу, а женщины – отдых, хобби, прогулки и путешествия.

Несмотря на популярность идеи среди работников, позиции компаний остаются консервативными. Большинство работодателей (89%) не рассматривают возможность сокращения недели. Внедрили 4-дневный график лишь в 1% организаций, а еще 3% рассматривают такую возможность.

В опросе приняли участие жители города и представители компаний.