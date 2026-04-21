54 млрд – вклад СИБУРа в достижение национальных целей и задач нацпроектов в 2025 году

Партнерство государства и бизнеса – один из ключевых факторов развития малых городов. На форуме «Малая родина – сила России» исполнительный директор, член правления СИБУРа, председатель совета директоров НКНХ Игорь Климов рассказал, как компания создает рабочие места и развивает городскую среду – от образования и спорта до экологии и медицины.





Три качества эффективного главы

«Практически половина сотрудников нашей компании – 49% – работает в городах с населением 30–250 тысяч человек», – рассказал Игорь Климов на форуме «Малая родина – сила России».

Для этих городов совместно с властями разработаны комплексные программы развития на базе опросов и очных сессий с жителями.

«Нам важно слышать конкретный запрос и вместе формировать образ будущего», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, что позволяет выстроить успешный диалог между муниципалитетом и бизнесом, Климов назвал три ключевых качества главы муниципалитета.

«Это умение объединить вокруг себя жителей, умение подобрать хорошую, интересную, неравнодушную команду и умение говорить языком, который будет понятен всем сторонам», – заявил он.

Мастер-план: общее видение будущего

СИБУР давно использует мастер-планы для предприятий. «Это видение того, как должно развиваться предприятие. Но самое важное – цели, задачи, лучшие практики и вовлечение сотрудников», – пояснил Климов. Тот же подход применим и к городам: «На старте мы обсуждаем с муниципалитетом, с жителями, что мы хотим, понимаем настроение горожан и используем лучшие практики».

Он добавил, что в России уже есть примеры создания мастер-планов по развитию городской среды – в Нижнекамске и Тобольске.

Ключевой залог успеха – вовлечение активных жителей. «Я работал в Томске, Тобольске, Нижнекамске. Уверен: увлекающиеся люди есть в каждом городе. С ними остальное население начнет позитивно принимать изменения, а главное – вовлекаться в улучшение своих городов», – подчеркнул Климов.

За последние два года во всех небольших городах присутствия СИБУР инвестировал более 6 млрд рублей в объекты городской среды, образования, отдыха и культуры. «Это масштабные большие инвестиции в создание отдельных объектов», – уточнил Климов.

Есть и вторая, не менее важная часть развития городской среды. «Это регулярные инвестиции в улучшение экологического благополучия, укрепление здоровья, создание комфортной среды для жизни и другие проекты, которые способствуют достижению целей национальных проектов», – пояснил он и привел цифры: «Компания СИБУР в городах присутствия вложила за 2025 год более 54 млрд рублей, а за 2024 год – более 44 млрд рублей. Это те инвестиции, которые могут менять города. Могут менять настроение в них и могут менять людей, которые когда-то могли желать уехать из городов».

Образовательная вертикаль: от школы до вуза

Выстраивание образовательной цепочки от школы к ссузу и вузу – это один из важных фокусов внимания для СИБУРа в наших городах присутствия, заметил Климов. «Мы сегодня хотим сделать так, чтобы подрастающее поколение уважало специальность, профессию инженера. Чтобы про профессию Инженер говорили с большой буквы, чтобы школьники любили такие предметы, как химия, физика, и приходили на производственные предприятия, где с гордостью выполняли роль инженера».

С этой целью сейчас при поддержке СИБУРа проводится модернизация Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева в Нижнекамске, Дзержинского химического техникума, Амурского технического колледжа, Тобольского многопрофильного техникума, Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа. По инициативе компании создано более 20 СИБУР-классов в небольших городах присутствия.

«Наши люди не только запускают новые промышленные проекты...»

Программа социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа в этом году отметила свое 10-летие и сегодня охватывает семь направлений. «Чтобы построить большой Дворец спорта, «Сибур-Арену» в Нижнекамске, жители должны проявить свою волю и сказать: «Нам это нужно». Но сделать это они вряд ли смогут. Здесь уже работают специальные проектные и строительные организации. А вот придумать какую-то идею о проведении мастер-класса, экскурсии, создать какой-то экскурсионный гид или спортивную активность, волонтерские проекты – это как раз люди инициативные могут. И мы поддерживаем в рамках своей «Формулы хороших дел» такие начинания в каждом городе, где мы работаем», – привел пример Климов.

В Татарстане СИБУР реализует масштабную инвестиционную программу, с 2022 года по сегодняшний день компания вложила 350 млрд рублей. Для реализации проектов технологической независимости был запущен новый этиленовый комплекс, завершается запуск производство гексена. Строится производство полистирола и премиального металлоценового полиэтилена.

«Параллельно с этим в Нижнекамске сегодня был разработан совместно с властью мастер-план, начата его реализация, и уже десятки объектов запущены и находятся в строительстве», – подчеркнул Климов. – Наши люди не только запускают новые промышленные проекты, после работы они как горожане посещают те места, которые им интересны, проводя там другую часть своей жизни».

«Соль земли – в регионах»

Результаты совместной работы СИБУРа и муниципалитетов находят свое отражение в рейтингах. По итогам 2024 года Нижнекамск занял второе место среди больших городов Татарстана в рейтинге индекса качества городской среды.

«Почему рейтинг важен? Это просто цифра. Более важна для нас другая цифра. Например, 92% людей в 2025 году в Тобольске сказали, что не хотят уезжать из своего города. И вот это та цель, которая для нас является лучшим бенчмарком, лучшей практикой и которой мы хотим достигать вместе с муниципалитетами во всех городах нашего присутствия», – заявил Климов.

Он также привел данные рейтинга Министерства строительства РФ: Тобольск в 2018 году был 63-м в рейтинге комфортных городов России, а в 2024 году вошел в топ-5 среди городов с населением до 100 тысяч человек.

На вопрос ведущего о возврате инвестиций и готовности бизнеса вкладываться дальше Климов ответил: «Для нас в первую очередь важно, чтобы на наши предприятия, на наше производство приходили работать счастливые люди, желающие отдавать себя на работе и получать удовольствие от жизни в городе».

«Как говорит руководитель компании, соль земли – на производствах, соль земли – там, в регионах, где создаются эти все активы и производятся продукты», – добавил он.

Нижнекамск: формула, которую можно тиражировать

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев рассказал, что компании, работающие в городе, в первую очередь СИБУР и «Татнефть», создают высокие стандарты работы. Их опыт и практики применяются внутри муниципалитета. Существует совет генеральных директоров предприятий, координационный совет.

Отдельный фокус города – образование. «Мы начинаем готовить будущих специалистов высококвалифицированных предприятий, начиная с детского сада, далее у нас лицей химии, и после этого уже колледж или высшая школа, – отметил Радмир Беляев. – Вы видите объекты, которые входят в наш образовательный кластер. Компания СИБУР участвует в капитальных ремонтах этих школ, в оснащении лаборатории».

Вложения СИБУРа в лицей химии №35 составили 335,6 млн рублей, вклад Республики Татарстан – 180 млн рублей. По завершении инвестпрограммы это будет «лучший лицей химии в России» с охватом 900 учащихся. С поддержкой компании детский эколого-биологический центр, который ежемесячно посещают 1800 школьников, получил полную перезагрузку. Инвестиции нефтехимиков в проект составили 125 млн рублей, еще 25,8 млн направили власти региона.

Колледж им. Лемаева – гордость Нижнекамска. «45% студентов выпускных групп уже работают на предприятии», – отметил Беляев. Уровень трудоустройства выпускников в 2025 году достиг 76%, из них 72% – на базовых предприятиях. Колледж занял 1-е место в Национальном рейтинге трудоустройства среди колледжей химической отрасли.

Глава района добавил, что в Нижнекамске выстроена корреляция между частными и государственными инвестициями. «На 1 рубль СИБУРа идет софинансирование зачастую из республиканского бюджета при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, а по ряду объектов мы привлекаем и федеральное финансирование», – отметил Беляев и привел в пример проект по строительству многофункционального молодежного пространства «СибурФиджитал».

Среди других завершенных проектов с участием СИБУРа – строительство многофункционального комплекса «СИБУР-Арена-НК» (свыше 200 тыс. посетителей за первый год) и масштабная модернизация поликлиники «Нижнекамскнефтехима», которая обеспечивает медпомощью 20 тыс. человек ежегодно. В этом году начнется благоустройство Центра креативных индустрий «База» и реконструкция парка Нефтехимиков.

Главный результат всех этих усилий заключается в положительном миграционном приросте. За последние три года отношение молодежи к родному городу кардинально изменилось, заверил Беляев. «76% выпускников 2025 года хотят жить и работать в Нижнекамске. Они делают свой выбор и остаются в родном городе, – рассказал глава района и добавил. – За 2025 год миграционный прирост составил 1000 человек, а до этого многие годы был отток. Это благодаря тому, что у СИБУРа очень серьезный стандарт работы с релокантами из других городов».

«Нижнекамск – это не просто город. Это формула, которую можно тиражировать. Это ответ на вопрос: «Как сделать малую родину силой большой страны?» – завершил Радмир Беляев.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»