520 казанских семей улучшили жилищные условия по программам господдержки в 2025 году

В Казани в этом году 520 семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря федеральным и республиканским программам поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Самой востребованной среди жителей остается республиканская программа социальной ипотеки. В 2025 году в ее рамках квартиры получили 496 семей, включая 15 семей участников специальной военной операции, которым была оказана приоритетная помощь. Новоселы заселились в три соципотечных дома – один в жилом районе «Салават Купере» и два в «Гаилэ».

Дополнительно распределены квартиры в двух домах «Салават Купере», заселение в которые начнется в ближайшее время. Получения жилья ожидают еще 1514 семей.

Федеральные программы позволили обеспечить субсидиями на покупку жилья две вдовы участников Великой Отечественной войны и десять инвалидов по общему заболеванию. Эти меры поддержки предназначены для ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся до 1 января 2005 года.

По программе выдачи жилищных сертификатов многодетным семьям документ на квартиру площадью 77,36 кв. м получила семья с пятью детьми – сейчас для нее подбирают подходящее жилье. Кроме того, сертификат выдан участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Социальные выплаты на приобретение жилья в этом году предоставлены десяти молодым семьям. Еще 48 семей ожидают получения финансовой поддержки.

Для участия в жилищных программах казанцы должны иметь постоянную регистрацию в столице Татарстана, состоять на учете как нуждающиеся в жилье, а также, в случае с ипотечными программами, обладать подтвержденной платежеспособностью. Подать документы можно через портал Госуслуг РТ, МФЦ и районные администрации.