52 торговых центра Казани были проверены на наличие доступной среды

52 ТЦ Казани были проверены на обеспеченность доступной средой. Мониторинг провели рабочие группы, в которые вошли специалисты Общественной палаты РТ, Управления ГИБДД РТ и представители республиканских общественных организаций инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РТ.

Итоги проверки показали, что во многих зданиях отсутствуют указатели входа, выхода, уборной, лифта и других объектов для маломобильных групп населения, тактильная информация для слабовидящих и слепых посетителей. На парковках зачастую не нанесена разметка с указанием парковочных мест, у входных групп — контрастная разметка, нет пандусов.

Руководители торговых центров приняли участие в обучающем семинаре в аппарате омбудсмена, получили рекомендации по устранению выявленных нарушений. При необходимости в разъяснении норм законодательства им помогут специалисты аппарата татарстанского уполномоченного, а также юристы Всероссийской организации родителей детей-инвалидов ВАРДИ.

«Тема организации доступности социально значимых объектов для маломобильных категорий граждан всегда остается актуальной. Обращения по данной тематике поступают в аппарат уполномоченного регулярно. В 2021 году в системе „Народный контроль“ создана отдельная категория „Доступная среда“, через которую в 2021 году уже поступило 263 уведомления», — поделилась уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Подобные проверки, рассказали в аппарате, также планируется провести в подземных и надземных пешеходных переходах города.