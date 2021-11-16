500-я победа Квартальнова: «Ак Барс» обыграл «Спартак» со счетом 1:0

В первом после перерыва матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл в Москве «Спартак» со счетом 1:0. Это 500-я победа наставника гостей в КХЛ.

Перерыв в чемпионате всегда выбивает команду из привычного ритма, 10 дней без игр, поэтому матч со «Спартаком» ожидался с некоторым волнением. Что касается стартового состава, то сегодня тренерский штаб «Ак Барса» сделал три изменения по сравнению с предыдущим матчем: в нападении Адель Булатов заменил Илью Сафонова, в защите вместо Константина Лучевникова появился Роман Рукавишников. Попал в заявку и 19-летний сын главного тренера Александр Квартальнов. К слову, в «Спартаке» играет нападающий Данила Квартальнов, племянник наставника казанцев.

В первом периоде команды искали свою игру. Поэтому и хозяева, и гости беззубо провели свое большинство. До опасных моментов дело практически не доходило, исключая отдельные неплохие броски. Но постепенно инициатива стала переходить к спартаковцам. Статистика бросков в створ ворот за периода красноречива, 16-7. У ворот Тимура Билялова стало жарковато. А забили гости, эффектный фланговый сольный рейд удался Никите Дыняку, выкатившегося на пятачок, — 0:1.

Во втором периоде соперники вновь растранжирили свое большинство по два раза. Даже без отсутствия голов этот период получился менее содержательным и зрелищным по сравнению с первой двадцатиминуткой.

В третьем периоде вполне ожидаемо «Спартак» пошел вперед большими силами в стремлении отыграться. «Ак Барсу» приходится много обороняться, точнее, отбиваться, просто выбрасывая шайбу из своей зоны. Момент истины настал за четыре с половиной минуты до конца, когда казанцы остались в меньшинстве. Отбились гости. И за полторы минуты до конца вновь остались в меньшинстве. «Спартак» снимает вратаря и вшестером бросается на последний штурм. С трудом, но казанцы отбились, подарив Квартальнову 500-ю победу. 20-й «сухой» матч Билялова.

«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Шайбу забросил Дыняк (15). Штраф: 8-12.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов; Юдин — Журавлёв, Тарасов — Уил — Петров; Лямкин — Рукавишников, Дыняк — Воронков — Булатов; Адамчук, Глухов — Бурмистров — Лукоянов; Квартальнов.

После 29 матчей в активе казанцев стало 38 очков, четвертое место. В следующем туре 18 ноября в Риге «Ак Барс» встретится с местным «Динамо».