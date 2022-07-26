Полмиллиона рублей сельскому фельдшеру: «Хорошо, что осталась, а не уехала в Казань»

Выпускница медучилища Файруза Салахиева приехала работать в деревню по федеральной программе «Сельский фельдшер». Полученные по контракту 500 тысяч рублей она потратила на покупку автомобиля и теперь может оказывать медпомощь жителям сразу трех деревень. Подробности – в репортаже «Татар-информа».

Файруза Салахиева приехала работать в деревню по федеральной программе «Сельский фельдшер» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Быть фельдшером даже интереснее, и для женщины это более спокойная работа»

«Нам так повезло с фельдшером! Молодая, а работает на совесть», – так говорят жители села Русское Азелеево о Файрузе Салахиевой. В 2020 году девушка окончила медицинское училище в Зеленодольске и приехала работать в сельскую местность. Сама она родилась и выросла в селе Нурлаты, которое находится в 14 километрах от Русского Азелеево. Файруза живет у родителей и ездит на работу на машине, купленной на 500 тысяч рублей подъемных, выделенных по федеральной программе «Сельский фельдшер». Сейчас молодой специалист обслуживает три деревни – к ее участку относятся также Русские Наратлы и Татарские Наратлы, в четырех и семи километрах от Русского Азелеево.

«О возможности по контракту поехать на село нам рассказали в отделе кадров Зеленодольской ЦРБ. Можно было выбрать населенный пункт, который нуждается в медработнике. Среди них было и Русское Азелеево, буквально соседнее с моей родной деревней село», – рассказала Файруза Салахиева.

Она призналась, что после училища хотела устроиться на станцию скорой помощи в Казани. Однако в какой-то момент засомневалась, что сможет выдержать такой темп работы. Да и городская жизнь ее не особо привлекала.

«Сейчас думаю – хорошо, что вместо Казани приехала сюда. Быть фельдшером даже интереснее, и для женщины это более спокойная работа. Я очень люблю общаться с людьми, помогать им», – отметила девушка.

Файруза купила машину специально для того, чтобы удобно было обслуживать население трех деревень Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По условиям контракта Файрузе Салахиевой предстоит 5 лет отработать в сельском медпункте. 500 тысяч рублей материальной помощи специалист может потратить по своему усмотрению – на покупку жилья или же, как в ее случае, приобретение автомобиля. Отчитываться о потраченных средствах не требуется.

Файруза купила машину специально для того, чтобы удобно было обслуживать население трех деревень. С этой же суммы оплатила обучение в автошколе. В 2020 году, после оформления всех документов, деньги поступили на ее счет, а в феврале 2021 года она уже получила права и весной начала ездить на работу на собственном автомобиле.

В трех деревнях проживает около 130 человек, среди них – 15 детей, рассказала Файруза Салахиева.

«Если кто-то нуждается в моей помощи, я еду в любое время. По графику два раза в неделю посещаю каждую деревню. Раньше как-то умудрялась ездить то на попутке, то на такси. Папа мой возил. Я даже не осознавала, как же это трудно. Восемь месяцев в таком режиме, к тому же они пришлись на осень, весну», – призналась фельдшер.

За два года работы девушка узнала характеры и нашла подход к каждому из жителей Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Свой стиль общения с каждым жителем

Файруза приступила к работе в сложный 2020-й год – в разгар пандемии. К счастью, в деревне ковидом болели мало, но в конце прошлого года и начале нынешнего участились случаи смерти – от онкологии, инфаркта, рассказывает она.

«Мне моя работа нравится, рабочий день у нас длится с восьми утра до трех часов дня. Я считаю, что это нормальная нагрузка. Но я не оставляю своих пациентов и в нерабочее время. Если вечером кто-то звонит – консультирую по телефону, в тяжелых случаях вызываем скорую. Очень редко, но могут позвонить и ночью, я всегда беру трубку, никогда не было, чтобы поставила телефон на “беззвучку”. Наоборот, я прошу жителей всегда звонить мне, не бояться, что потревожат, приходится даже ругать их, когда они стесняются», – рассказала Файруза.

За два года работы девушка узнала характеры и нашла подход к каждому из жителей. Иногда с человеком просто надо спокойно поговорить, успокоить его, терпеливо выслушать. Такое общение не хуже лекарства: сделаешь укол, уведешь от темы болезни, поговоришь с ним о чем-то другом – смотришь, минут через 15-20 и давление в норме, и человек чувствует себя намного лучше, улыбается фельдшер.

«В первое время было сложно. А сейчас я уже знаю, с кем и как говорить. Кого-то надо успокаивать, быть с ним помягче, а с кем-то – строже. Кто-то начинает пить лекарства только после того, как поругаешь его», – поделилась Файруза Салахиева.

По разговорам с ней, по тому, с какой любовью и со знанием дела рассказывает о своей работе, можно подумать, что девушка из династии медиков. Но нет, в семье Салахиевых никогда не было врачей.

«У нас в роду – учителя. Мама – учительница татарского языка, ее мама была завучем, учительницей русского языка. После школы никак не могла определиться, кем же мне стать. Думала, может, тоже пойти в учителя… Даже на таможенного работника хотела учиться. Но ничто из этого по-настоящему не привлекало, хотя можно было бы и на бюджет поступить. Работа учителя почетная, но видя, как трудно маме, идти туда особо не хотелось. Сейчас и учителям ведь очень сложно», – призналась Файруза.

О работе медика узнала от подруги, которая работает медсестрой в Казани. Она так увлекательно рассказывала о профессии, о медицине, что Файруза поняла – кажется, она сделала свой выбор. «Удивительно, но медицина так затягивает, что о чем-то другом и думать не можешь», – пояснила девушка.

«Если кто-то нуждается в моей помощи, я еду в любое время. По графику два раза в неделю посещаю каждую деревню» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Очень важно лечить болезнь на ранней стадии»

Сейчас зарплата фельдшера на селе – 25 тысяч рублей, иногда бывают премии.

«Конечно, хотелось бы, чтобы зарплаты были выше. Молодежь может приехать на село, если зарплаты достойные. Не у всех есть возможность жить у родителей. Если ехать в другой район, придется найти, хоть и временное, жилье», – рассказала Файруза.

В маленькой деревне Русское Азелеево из молодежи остаются единицы. В 2020 году здесь родился один ребенок, еще один малыш появился на свет в 2021 году. В этом году ожидают еще одного.

Условия работы Салахиевой тоже не самые хорошие. Медпункт находится в старом здании без удобств. Вода не проведена, туалет тоже на улице. Зимой в помещении холодно. В Татарстане в деревнях такие медпункты уже заменяются на современные ФАПы, однако в Русском Азелеево его не построят – потому что число жителей не достигает 100 человек.

По словам собеседницы, еще два выпускника Зеленодольского медучилища воспользовались федеральной программой и уехали работать на село. Они сейчас в Балтасинском и Кайбицком районах.

«Больше всего, конечно, были рады мои родители. Еще бы, дочка рядом! Папа был готов возить меня на работу и на вызовы, лишь бы я не передумала. Даже печку на зиму у меня в медпункте приладил. Иногда приходилось по два раза за день куда-то ехать – оставлял свою работу и отвозил меня. В самом начале, когда было особенно трудно, и деньгами очень помогли», – с благодарностью сказала Файруза.

Очень важно при самых ранних симптомах болезни обращаться к врачу, нельзя откладывать – не устает предупреждать жителей молодой специалист.

«Болезнь надо выявлять еще на ранней стадии, иначе итог может быть плачевным. Начинаются осложнения, переходит в хроническую болезнь. Почувствовали недомогание – не надо на это закрывать глаза, а нужно пройти тщательное обследование и вылечить. Главное – не бояться, не откладывать», – уверена фельдшер.

Нам удалось увидеть, как наша героиня общается с пациентами, как оказывает им помощь. В медпункт обратился житель села Вячеслав Изосимов. Мужчина вечером порезался во время работы с профнастилом. Сам обработал перекисью, перевязал. С утра пришел в медпункт, чтобы показать рану. Специалист осмотрела порез, еще раз продезинфицировала перекисью, йодом и наложила профессиональную перевязку, попросила мужчину прийти на следующий день на повторный осмотр.

Поскольку ближайшая аптека только в соседней деревне, жители Русского Азелеево лекарства тоже заказывают у фельдшера. Файруза привозит их из Нурлатов. «Иногда и сама покупаю, смотря чем человек болеет. При воспалении горла беру также и противовирусные. Вот сейчас просили спазмалгон от головной боли, надо отвезти», – сказала она.

«Файруза уже нам как собственная дочка. Она просто молодец. Хоть днем, хоть ночью – никогда не отказывает, тут же прибегает на помощь» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Она просто молодец»

Вместе с Файрузой мы наведались к семье Тагировых. Хозяина дома застали сидящим на садовых качелях – внезапно мужчине стало плохо, почувствовал слабость. «Вот уже пару дней сердце сильно стучит, нет сил… Видимо, погода влияет», – рассказал Назип абый.

Фельдшер тут же приступила к своим обязанностям – достала тонометр, измерила давление, не забывая при этом мягко расспрашивать больного о его состоянии. Несколько капель корвалола – и мужчине стало лучше.

«Файруза уже нам как собственная дочка. Она просто молодец. Хоть днем, хоть ночью – никогда не отказывает, тут же прибегает на помощь. Сама совсем молодая, но работает на совесть», – похвалил нашу героиню Назип абый.

По условиям контракта Файрузе Салахиевой предстоит 5 лет отработать в сельском медпункте Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Она наша врач – и гинеколог, и уролог, и кардиолог»

Муслима апа Тагирова присоединяется к мужу: девушка действительно просто подарок для сельчан.

«Нам часто приходится обращаться к Файрузе, потому что муж уже два раза пережил инфаркт. Хоть и молодая, работает с такой отдачей, у меня аж мурашки. Такая старательная, очень любит выбранную ею профессию. Всегда приезжает на вызов, в любое время суток, хорошо, что сейчас уже на машине, раньше и пешком ходила. Все время обращаемся за советом, мы с ней почти каждый день на связи. И лекарства привозит, аптеки ведь далеко у нас. И уколы делает на дому. Такая обходительная со всеми, добрая», – рассказала Муслима апа.

Заодно она обозначила и проблемы: в сельской местности не хватает специалистов, жителям приходится ездить далеко в райцентр.

«Хотелось бы, чтобы в деревни отправляли работать врачей. В больнице в Нурлате нет аппаратов УЗИ, надо ехать в райцентр. А там тоже очередь, записаться не всегда получается, приедешь – то врача нет, то другое, уезжаешь ни с чем. И гинекологов не хватает. Я в этой деревне живу уже 50 лет. Сравниваю с тем, как было раньше, – удивляюсь: раньше в Нурлатах были специалисты по всем органам. И рожать туда ездили. А сейчас нет никого, такой дефицит кадров. И в городе к приезжим из района относятся уже по-другому. Просят подождать, отправляют домой – “приходите через неделю, через месяц”», – пожаловалась пожилая сельчанка.

«Файруза – она наш врач, она и гинеколог наш, и уролог, и кардиолог. Самую первую помощь нам оказывает она. Невозможно не похвалить, очень повезло нам с ней. Очень любим ее», – говорит Муслима Тагирова.

Пользуясь возможностью, она рассказала о трудном положении соседней деревни – в Татарских Наратлах нет медпункта, люди очень жалуются.

«Наш фельдшер обслуживает сразу три деревни. Два раза в неделю по графику приезжает, ходит по домам. Это же очень сложно, в каждый дом заходить. Если бы у них был свой медпункт, кто-то своим ходом дошел бы до фельдшера. Говорят, медпункт им не положен, жителей слишком мало. У нас, хоть и старый, медпункт уже есть, лучше бы новый медпункт построили у соседей», – передала просьбу жителей Муслима апа.

По федеральной программе «Сельский фельдшер» специалистам со средним профессиональным медицинским образованием, приехавшим работать в сельскую местность (фельдшерам, заведующим ФАП, фельдшерам бригады экстренной помощи, акушеркам ФАП, медсестрам), единожды выплачивается материальная помощь в размере 500 тысяч рублей. На основе договора специалист должен 5 лет проработать в данном медучреждении. Программа находится под контролем Министерства здравоохранения РФ.