Общество 27 августа 2025 08:00
500 первоклассников РТ получили от «Таттелекома» рюкзаки со школьными принадлежностями

Фото: администрация Советского района г. Казани

«Таттелеком» традиционно присоединился к республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В этом году компания подарила рюкзаки с комплектом школьных принадлежностей и канцелярских товаров 360 ребятам со всего Татарстана из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, «Таттелеком» подготовил портфели для 141 ребенка сотрудников компании.

Торжественные мероприятия проводились во всех районах республики. В Казани вручение подарков состоялось 20 августа в КЦ «Сайдаш». Для юных гостей подготовили концертную программу, шоу мыльных пузырей и пригласили аниматоров, которые порадовали зрителей конкурсами и играми. Настоящим сюрпризом для будущих первоклассников стал приезд байкеров.

Со словами напутствия к первоклассникам и их родителям обратился заместитель генерального директора по операционной деятельности и режиму ПАО «Таттелеком» Сергей Белобородов: «Наша компания обеспечила интернетом все школы республики, чтобы вы могли не просто получать знания, а также учиться программировать и создавать компьютерные игры. Желаем вам стать грамотными пользователями Сети, где можно найти не только интересную, но и полезную информацию».

Реклама. ПАО «Таттелеком». ОГРН 1031630213120. ИНН 1681000024

