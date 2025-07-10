Более 500 мостов и путепроводов обновят в 2025 году по нацпроекту, сообщил Хуснуллин

Фото: Телеграм-канал Марата Хуснуллина

В этом году в России отремонтируют, реконструируют и построят более 500 мостов и путепроводов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Он отметил, что активные темпы этой работы были заданы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а теперь она продолжается по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Искусственные сооружения — важные части дорог. Они экономят время в пути, снижают нагрузку на маршруты, ну и в целом помогают быстрее добраться до нужного места», — написал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что мосты и путепроводы относятся к числу наиболее технически сложных объектов дорожной инфраструктуры, но дорожные службы справляются с задачами успешно.

В 2025 году на региональных и местных дорогах планируется построить 7 новых мостов и путепроводов, реконструировать 65 объектов и провести ремонтные работы ещё на нескольких сотнях сооружений.