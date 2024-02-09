500 молодых активистов Татарстана получат возможность посетить выставку-форум «Россия»

500 жителей Татарстана — представителей студенческой, сельской, работающей и творческой молодежи — поедут на Международную выставку-форум «Россия» в Москву. Новый молодежный проект «Яшь юлдаш — Молодой попутчик» запустило Минмолодежи РТ.

«Поездка станет своеобразным поощрением и мотивацией молодых граждан на участие в разных проектах, где каждый сможет реализовать себя и быть полезным обществу и государству. Уверен, что путешествие зарядит участников проекта дружеской атмосферой, вдохновляющей общей целью — увидеть достижения России», — рассказал министр по делам молодежи Ринат Садыков.

В состав делегации, которая отправится в столицу России 16 февраля, войдут не только активисты и лидеры общественного мнения, но и участники проекта «Молодые герои Татарстана», представители молодежных движений, организаций, волонтеры, блогеры и другие.

Подать заявку на участие в проекте можно с сегодняшнего дня и до 14 февраля, результаты объявят 15 февраля. Заявки можно подать по ссылке.

Цель форума «Россия» – представить достижения нашей страны в самых разных отраслях на одной площадке. Участниками выставки стали все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации. Решение о проведении выставки закреплено Указом Президента РФ Владимира Путина от 29 марта 2023 года. Напомним, День Татарстана на площадке форума прошел 2 декабря 2023 года – гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.