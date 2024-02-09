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500 молодых активистов Татарстана получат возможность посетить выставку-форум «Россия»
500 жителей Татарстана — представителей студенческой, сельской, работающей и творческой молодежи — поедут на Международную выставку-форум «Россия» в Москву. Новый молодежный проект «Яшь юлдаш — Молодой попутчик» запустило Минмолодежи РТ.
«Поездка станет своеобразным поощрением и мотивацией молодых граждан на участие в разных проектах, где каждый сможет реализовать себя и быть полезным обществу и государству. Уверен, что путешествие зарядит участников проекта дружеской атмосферой, вдохновляющей общей целью — увидеть достижения России», — рассказал министр по делам молодежи Ринат Садыков.
В состав делегации, которая отправится в столицу России 16 февраля, войдут не только активисты и лидеры общественного мнения, но и участники проекта «Молодые герои Татарстана», представители молодежных движений, организаций, волонтеры, блогеры и другие.
Подать заявку на участие в проекте можно с сегодняшнего дня и до 14 февраля, результаты объявят 15 февраля. Заявки можно подать по ссылке.
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