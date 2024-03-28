500 гостей, бизнес-коуч, исламский банкинг: первый бизнес-ифтар пройдет 30 марта в Казани

Первый бизнес-ифтар пройдет 30 марта в Казани в культурно-развлекательном комплексе «Корстон». Форум соберет около 500 руководителей компаний, представителей бизнеса, участников международных и региональных деловых сообществ из Татарстана, регионов России и зарубежья. О предстоящем мероприятии его организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Инициаторами проведения масштабного мероприятия в Год семьи выступают шесть прекрасных матерей, которые воспитывают 15 детей. Решение о проведении бизнес-ифтара они приняли год назад», - сообщил заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Спикер отметил, что Татарстан традиционно выступает передовым регионом и показывает пример всему миру, как нужно проводить крупные мероприятия, в том числе и для тех, кто еще не пришел в ислам.

«Мы хотим, чтобы люди увидели красоту ислама. Мероприятие проводится для того, чтобы сплотить наш народ, чтобы мы были независимыми и непобедимыми», - подчеркнул Фарисов.

Заместитель декана по воспитательной работе факультета психологии и педагогики Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирясова Римма Ханмурзина пояснила, что идея проведения крупного бизнес-ифтара в Казани зародилась на девичьем ифтаре в прошлом году.

«В священный месяц Рамадан принято творить чудеса. Главная цель нашего мероприятия заключается в объединении исламских бизнес-сообществ. В Татарстане живут в мире и согласии, чтят традиции, культуру и историю представители различных народов, конфессий и вероисповеданий. Поэтому участниками бизнес-ифтара могут стать не только мусульмане. Мы приглашаем на мероприятие представителей различных вероисповеданий», - сказала она.

На форуме соберутся представители различных секторов бизнеса, руководители крупных и средних компаний. География участников расширяется с каждым днем. На встречу приедут представители Башкортостана, Марий Эл, Москвы, ближнего и дальнего зарубежья. Среди гостей не только бизнесмены, но и консулы, блогеры, артисты, общественные деятели, журналисты.

Главной темой встречи станет «Бизнес и ислам», а само мероприятие послужит пространством для формирования мультикультурного диалога, поможет установить новые связи и расширить сеть профессиональных контактов участников.

«Миссия бизнес-ифтара заключается в создании и поддержке взаимовыгодной среды деловых людей мусульманской общины. Формат бизнес-ифтара создаст комфортную атмосферу, где предприниматели, руководители различных компаний смогут встретиться, обсудить деловые вопросы, а также объединиться в рамках совместной благотворительной миссии», - отметила Римма Ханмурзина.

В деловой программе вечера запланированы выступления экспертов в сфере мусульманского коучинга, исламского банкинга и благотворительности. В качестве ключевого спикера на форум приглашен имам-хатыб Московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов.

«Это основатель мусульманского коучинга для крупных бизнесменов - проекта «Триллионер». Он занял десятое место в рейтинге топ-100 влиятельных мусульман России по версии одного из интернет-изданий. На нашем мероприятии гость выступит с интереснейшей лекцией «Мусульманин: стать и оставаться богатым», - рассказала руководитель бренда Argentum по пошиву верхней и горнолыжной одежды Гузель Ишбулатова.

Культурная программа будет представлена государственным камерным хором Республики Татарстан, студией кураистов Лейсан Гареевой и ⁠детским ансамблем казанской городской филармонии.

Мероприятие пройдет при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации, Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Болгарской исламской академии, Всемирного конгресса татар, автономии татар Москвы, благотворительного фонда «Закят».

Вырученные средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов, в том числе в «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», АНО «Все для детей», благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. Среди гостей форума будет разыграна одна путевка в Умру.

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