500 байкеров проедут по центру Казани и покажут акробатические и каскадерские трюки

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В субботу 27 августа в Казани пройдет IV мотофестиваль «Два Кремля». Порядка 500 байкеров из разных регионов России проедут от площади 1 Мая до Центра семьи «Казан», а стантрайдеры покажут зрителям акробатические и каскадерские трюки.

Колонна мотоциклистов тронется от площади 1 Мая в 10.00. В 14.00 во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым она отправится к Чаше, где с 11.00 развернется основная программа фестиваля. Здесь можно будет посмотреть шоу на мотоциклах и квадроциклах от Bke Stunt Show и «Джимхана» и послушать концерт, принять участие в мастер-классах, посетить интерактив от спортсмена по силовому экстриму Павла Зубринова. Для детей организуют фуд-корт и уголок с аниматорами.

Также гостей ожидают выставки ретроавтомобилей, мотоциклов, патрульной техники и лаборатории безопасности Управления ГИБДД МВД по Татарстану. Завершится событие в 17.00.

Темой фестиваля этого года станет безопасность дорожного движения – для всех желающих проведут мастер-классы по безопасному вождению мотоциклов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мотопробег стартовал накануне в Москве, сегодня колонна байкеров прибудет в Чистополь.