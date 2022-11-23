50 тысяч клиентов защитили кредитные карты от мошенников за последний месяц

Около 50 тысяч клиентов ВТБ временно заблокировали свои кредитные карты для защиты от мошенников за последний месяц.

По данным ВТБ, число атак финансовых мошенников на розничных клиентов банка с начала года превысило 6,8 млн – в три раза больше, чем за весь прошлый год. Во второй половине года их активность стала сокращаться, а фокус – смещаться на «гибридные» способы воздействия на клиентов – с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. При этом банк фиксирует кратный рост активности интернет-мошенников, в том числе в социальных сетях.

Во время действия блокировки совершать любые операции по карте невозможно. За последний месяц клиенты банка воспользовались этой опцией 63 тысячи раз. Это в 2 раза больше, чем за предыдущий месяц.