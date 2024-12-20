news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 20 декабря 2024 10:19

50 пар и 100 детей примут участие в телемарафоне по итогам Года семьи в Татарстане

Скопировать ссылку

22 декабря в Татарстане состоится 12-часовой телемарафон, посвященный итогам Года семьи в России, «С Новым годом, семья!». Об этом сообщает «ТНВ».

Гостями события станут 50 семей и 100 детей. Зрители узнают об интересных историях знакомства героев, а также вместе с одной из пар отметят годовщину свадьбы.

Трансляция стартует в 9 утра на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». За 12 часов в эфире будут три пары ведущих: Ассоль Мухаметзянова и Идель Киямов, Светлана Звонарева и Ильдар Киямов, Алия Хайрутдинова и Иван Остроумов. Кроме того, общаться с гостями студии и зрителями будут юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ».

Кроме того, во время марафона состоится Парад Дедов Морозов, а также голосование за народного новогоднего волшебника. Выбирать его будут сами зрители.

#Год семьи
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100