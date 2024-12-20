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50 пар и 100 детей примут участие в телемарафоне по итогам Года семьи в Татарстане
22 декабря в Татарстане состоится 12-часовой телемарафон, посвященный итогам Года семьи в России, «С Новым годом, семья!». Об этом сообщает «ТНВ».
Гостями события станут 50 семей и 100 детей. Зрители узнают об интересных историях знакомства героев, а также вместе с одной из пар отметят годовщину свадьбы.
Трансляция стартует в 9 утра на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». За 12 часов в эфире будут три пары ведущих: Ассоль Мухаметзянова и Идель Киямов, Светлана Звонарева и Ильдар Киямов, Алия Хайрутдинова и Иван Остроумов. Кроме того, общаться с гостями студии и зрителями будут юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ».
Кроме того, во время марафона состоится Парад Дедов Морозов, а также голосование за народного новогоднего волшебника. Выбирать его будут сами зрители.
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