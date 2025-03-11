50 одиннадцатиклассников из Лисичанска и Рубежного прибыли в Елабугу для учебы

Фото: сайт Елабжуского института КФУ

В Елабугу прибыли 50 одиннадцатиклассников из подшефных Татарстану городов ЛНР – Лисичанска и Рубежного.

Уже в третий раз по приглашению правительства Татарстана школьники из Луганской Народной Республики приезжают для обучения в Елабужский институт КФУ.

Дети из Лисичанска и Рубежного завершат свое обучение в «Университетской» школе Елабужского института Казанского федерального университета и получат аттестаты о среднем образовании. Из 50 прибывших учеников на базе образовательного учреждения сформированы два класса. По словам директора школы Анны Зеленовской, для них подготовили учебный план и составили расписание занятий, первые из которых уже состоялись.

Учащиеся из ЛНР будут участвовать в мероприятиях школы и института, которые запланированы в рамках воспитательной работы.

«Мы познакомим их с нашим городом, музеями. Кроме этого, школьники будут посещать спортивные сооружения, принимать участие в кружковой работе − программа разносторонняя», – пояснила директор школы.

Дети из Лисичанска и Рубежного полны энтузиазма и настроены на учебу. «Я планирую завершить здесь 11-й класс, поступить в вуз и отучиться на учителя химии. В ближайшем будущем хочу работать педагогом – если все сложится, то, возможно, и в Елабуге», − рассказал один из новых учеников школы Никита Демин.

Делясь своими первыми впечатлениями, он отметил: «Все хорошо организовано, нас очень приветливо встретили».

Для новых учеников в общежитии института выделен отдельный этаж, подготовлено все необходимое, включая гигиенические принадлежности.

Прибывших в Елабугу поприветствовали директор Елабужского института КФУ Марат Умаров и заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам (бывшая директор института) Елена Мерзон.

«Мы уже в третий раз принимаем такую большую делегацию, первые два потока замечательно завершили школу, стали студентами лучших российских вузов, более 50 человек остались обучаться в Елабуге», – сообщила Мерзон.

Некоторые из новых учеников школы и ранее приезжали в Елабугу – в рамках программы «Университетские смены».

«Я приезжала сюда прошлой осенью на «Университетские смены». Мне тут очень понравилось, поэтому, когда я узнала, что есть возможность завершить здесь 11-й класс, я очень надеялась на это. Рада, что я здесь», – сказала одна из учениц – Дарья Фролова.

Уже в третий раз приезжает в Елабужский институт и педагог Оксана Веретенникова, сопровождающая одиннадцатиклассников из ЛНР. Она обратила внимание на тягу детей к знаниям, стремление получить профессию, чтобы в дальнейшем помочь своему городу восстановиться.

«Ребята рассказали, что они хотят вернуться на родину с образованием, чтобы строить дома, восстановить наш Дом культуры. Они вспоминали, как ходили туда заниматься, кто-то увлекался танцами, кто-то посещал музыкальную школу. Хочется, чтобы город вернулся к обычной жизни», – поделилась педагог.

Через несколько дней ей предстоит уехать домой. Она уверена, что оставляет детей в надежных руках. По словам Веретенниковой, ее ребенок оканчивает второй курс КФУ.

«Когда я его здесь оставила, было очень много переживаний, слез, но, видя сейчас ее счастливые глаза, радостную улыбку, зная, что она с каждым днем ближе к своей мечте, конечно, теперь я знаю, что мы оставляем детей в надежных руках. Знаем, что здесь о них позаботятся, их поддержат», – выразила уверенность она.

Новым ученикам выдали канцтовары и значки учащихся «Университетской» школы. Дети познакомились с учреждением и с педагогами. Также для них была организована встреча с прокурором Елабуги Айратом Низамиевым. Он рассказал, чем занимается надзорное ведомство, с какими вопросами можно туда обратиться. Поинтересовался, есть ли у учеников какие-либо проблемы или вопросы, сообщает пресс-служба Елабужского института КФУ.