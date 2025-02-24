«50 на 50». Савелий Коростелев оценил вероятность возвращения российских лыжников

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Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» представитель сборной Республики Татарстан по лыжным гонкам Савелий Коростелев оценил вероятность возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Скажите, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Думаю, вы поняли, о чем я (смеется). То есть 50 на 50, и плюс это мнение спортсменов чисто для интересов федерации. Я думаю, что они будут учитывать это мнение, но в самую последнюю очередь», – поделился Коростелев.

Напомним, ранее норвежское издание Dagbladet опубликовало результаты опроса лыжников, согласно которому 51,8 процента участников Кубка мира возражают против возвращения россиян на мировую арену со следующего сезона.

Добавим, что с 1 по 9 марта в Казани пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнование состоится в поселке Мирный.