50-летняя Чусовитина планирует заявиться на Олимпиаду-2028

Узбекистанская гимнастка 50-летняя Оксана Чусовитина планирует пройти отбор на Олимпиаду-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Об этом олимпийская чемпиона 1992 года сообщила журналистам.

«Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырёх снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры», – цитирует Чусовитину ТАСС.

В разное время Чусовитина представляла на международных соревнованиях сборные СССР, Германии и Узбекистана. Она является единственной гимнасткой, которая принимала участие в Олимпийских играх восемь раз.

Оксана Чусовитина завоевала золото на Олимпиаде-1992 в командном зачете. Также на ее счету три победы на чемпионате мира, чемпионате Европы и Азиатских играх.