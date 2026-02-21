50 лет первому КАМАЗу, «дух Анкориджа» – реалии Женевы и снежные риски: акценты недели

В Набережных Челнах отметили юбилей первого грузовика КАМАЗ, в Женеве Россия, Украина и США не договорились по «мирному плану». А в Татарстане поручили решить «снежную угрозу» на крышах. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов, Мантуров и Чемезов приехали на круглую дату КАМАЗа

В Набережных Челнах отметили 50-летие со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ. В Автограде по этому случаю собрались Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Денис Мантуров и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Также в этот день КАМАЗ запустил новое производство, а мэр города Наиль Магдеев на сессии Горсовета подвел итоги 2025 года и обозначил планы развития Набережных Челнов и завода. Тем более что 22 августа 2026 года Челны отметят 400-летие.

В рамках юбилея гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин показал грузовик поколения К5, защищенный фургон на камазовском шасси с бронированным кузовом и системами жизнеобеспечения от компании «Астейс». «Ремдизель» представил пожарную автоцистерну с армированным стеклопластиком и защищенный автомобиль «Феникс» для бездорожья. Компания «БЛАЗАР» продемонстрировала интеллектуальные системы защиты – противокумулятивную и противодроновую сетку.

В то же время финансовый директор завода «КАМАЗ» Андрей Максимов озвучил цифры, согласно которым российский рынок тяжелых грузовиков в 2025 году пережил беспрецедентное падение: продажи сократились почти на 50% – со 111 до 57 тыс. единиц.

Возможен ли баланс между госзаказом и рыночными показателями в работе КАМАЗа, чтобы выйти на устойчивую прибыльность в работе? Это, а также другие акценты праздничных мероприятий в Челнах обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

По словам помощника Президента РФ Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию, переговоры были «тяжелыми, но деловыми» Фото: © Кирилл Зыков / РИа Новости

Переговоры о мире в Женеве: Москва и Киев не договорились, Трамп молчит

В Женеве завершились переговоры между делегациями России, США и Украины, проходившие 17-18 февраля. По словам помощника Президента РФ Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию, переговоры были «тяжелыми, но деловыми».

Если суммировать, по информации различных источников, стороны договорились лишь о деталях реализации отдельных аспектов мирного соглашения. Но самой договоренности по «миру» нет. Все упирается в пресловутый территориальный вопрос.

После встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже американский президент Дональд Трамп публично призывал и давил на Киев признать реалии на земле и не витать в облаках. С тех пор тональность стала другой.

Участники видеоподкаста «Акценты недели» обсудили, можно ли считать завершенной историю с «Духом Анкориджа», оценили смену площадки переговоров со Стамбула и Абу-Даби на Женеву и рассмотрели раскол в стане руководителей киевского режима.

Фото: © «Татар-информ»

Сражение с природой не выиграть: как сократить потери от «ледяной угрозы» с крыш

После того как в Зеленодольске обрушилась часть кровли склада «Магнита», где пострадала женщина, Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал ужесточить контроль за уборкой снега с крыш.

«Ситуация под жестким взором прокуратуры, и все нарушители получат наказание в соответствии с законом», – подчеркнул он.

На самом деле в эту неделю по всей России приходили новости о пострадавших после падения снега и льда с крыш. В Татарстане ситуация в этом плане выглядит даже более стабильной.

Тем не менее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения кровли другого многоквартирного дома на Коломенской улице в Казани. И в целом по Татарстану проводятся масштабные проверки по поручению прокурора республики Альберта Суяргулова.

Как минимизировать риски, если в сражении с природой победить невозможно, обсудили участники программы.