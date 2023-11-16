«5-я бригада ВСУ выдохлась»: Генерал Алаудинов рассказал о ситуации под Клещеевкой

Апти Алаудинов

Фото: https://t.me/shustryii_i

Подробностями о ситуации в районе села Клещеевка в Донецкой области, где уже несколько месяцев не стихают бои, поделился в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он отметил, что моральный дух бойцов ВСУ остается на очень низком уровне из-за постоянных потерь, которые украинские подразделения несут в попытках закрепиться в вышеупомянутом населенном пункте. Из-за этого противнику приходится снимать свои бригады с «передка» и отправлять на пополнение, которое происходит за счет тыловых подразделений теробороны.

Алаудинов привел в пример брошенную на западную окраину Клещеевки 5-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, которая полностью «выдохлась» и поэтому была заменена 24-й механизированной бригадой ВСУ.

«Она будет точно так же уничтожена в ближайшее время, как и остальные. К зимнему периоду мы подойдём так, что большая часть сил и средств противника будут в упадническом состоянии. Моральный дух бойцов ВСУ на очень низком уровне. Продолжим свою работу до тех пор, пока противник не сдастся», – отметил командир спецназа «Ахмат».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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