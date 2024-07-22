5 университетов РТ попали в топ вузов с лучшей подготовкой специалистов по ИИ

Ряд татарстанских вузов попали в рейтинг учреждения высшего образования по качеству подготовки специалистов в области ИИ. Об этом сообщается на сайте Альянса в сфере искусственного интеллекта.

В списке указаны Университет Иннополис (В+), КФУ (С++), КНИТУ им. Туполева-КАИ (С++), КГЭУ, Альметьевский государственный нефтяной институт (D+) и Казанский инновационный университет им. Тимирясова (D).

Четыре учреждения повысили свои показатели: больше всех Университет Иннополис (повысилась востребованность выпускников вуза, появились онлайн-курсы по теме ИИ и minor-программы по ИИ, выпускники бакалавриата поступают в лучшие магистратуры по данному направлению) и КФУ (руководство направляет преподавателей на программы повышения квалификации, партнерство в области ИИ со школами и с ссузами, проведение школьных олимпиад, включенных в перечень олимпиад по ИИ в рамках федерального проекта).

Всего в рейтинг вошли 207 университетов из 69 российских регионов, распределенных на 12 групп — от А+ до E+. Отмечается, что основным критерием оценки стал размер заработной платы молодых специалистов в течение года после завершения обучения.