5 советов для изучающих английский

Многие задаются вопросом: как выучить английский язык? Предоставляем вашему вниманию несколько советов для изучения английского.

Не забывайте о теории

К сожалению, без знания правил вы не сможете построить предложение. Важно подойти к этому вопросу с умом и правильно распределить нагрузку: сегодня вы учите новое правило, а завтра закрепляете знания с помощью дополнительных заданий. Таким образом, вы не забудете пройденный материал.

Хороший преподаватель

Безусловно, иностранный язык можно выучить самостоятельно, но на первых порах все-таки лучше воспользоваться посторонней помощью. Сейчас все больше популярности набирает обучение онлайн, поэтому в Сети вы с легкостью сможете подобрать для себя педагога. Для этого можно использовать как социальные сети, так и специальные сайты по типу Preply. Здесь вы сможете найти для себя преподавателя, который будет соответствовать всем вашим требованиям.

Дополнительные приложения

Специальные программы смогут разнообразить ваши занятия, а также научить новому. Плюс ко всему благодаря подобным сайтам можно учить новые слова или правила в любом удобном для вас месте — даже в общественном транспорте, ведь все, что вам понадобится, лишь гаджет.

Медиаматериалы

Подбирайте контент, который будет вам интересен. Смотрите фильмы, сериалы или видео, слушайте музыку, подкасты или аудиокниги, следите за популярными иностранными блогерами в социальных сетях. В этом деле главное — это искренний интерес, а интернет предоставит вам все, что нужно.

Общение с носителем

Также существуют сайты, на которых вы сможете найти иностранного собеседника. Это важный этап в обучении, ведь общаясь с носителем языка вы учитесь воспринимать иностранную живую речь на слух, приумножаете словарный запас и общаетесь с интересным человеком, узнавая новую для себя информацию. А еще вы очень быстро научитесь высказывать свою точку зрения на английском и услышите немало «живой» лексики (иностранные сокращения, сленг).