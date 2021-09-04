5 сентября в Казани стартует акция «Волна здоровья»

Юбилейная XV Всероссийская акция «Волна здоровья» начинается в Казани. Ведущие специалисты федеральных медицинских центров, популяризаторы здорового образа жизни приедут в столицу Татарстана, чтобы обследовать детей, а также обсудить инновационные технологии оздоровления населения и вопросы вовлечения людей в занятия физкультурой и спортом. В акции принимают участие кардиологи, эндокринологи, оториноларингологи, стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, офтальмологи, травматологи, акушеры-гинекологи, онкогинекологи и другие специалисты.

В течение целого дня 5 сентября дети и женщины смогут пройти медицинское обследование у лучших специалистов столичных государственных клиник, а все желающие — сделать скрининг на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Обследование детей будет проходить в ГАУЗ «ДРКБ» на Оренбургском тракте, 140 с 10.00 до 15.00. В первую очередь специалисты будут принимать детей со сложными диагнозами, которые зарегистрировались заранее, но после них могут пройти обследование все желающие. Обследование женщин детородного возраста пройдет в ГАУЗ «РКБ» на Оренбургском тракте, 138 с 10.00 до 15.00. Скрининг сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии можно будет сделать в одном из медицинских автомобилей группы компании «ГАЗ» с 10.00 до 15.00 возле Национальной библиотеки Республики Татарстан" по адресу: ул. Пушкина, д.86.

Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. С 2006 года «Волна здоровья» прошла практически по всем судоходным рекам России и Черноморскому побережью. Обследовано и проконсультировано более 12 тысяч детей. Это дети, которых специально отобрали и подготовили местные врачи для консультации со специалистами из профильных федеральных центров. Почти 2,5 тысячи из них потом прошли лечение в этих высокотехнологичных центрах.

Все желающие также смогут принять участие в дискуссиях, посвященных здоровому образу жизни, правильному питанию, регулярным чек-апам организма и смогут задать все интересующие вопросы ведущим нутрициологам и специалистам в области ЗОЖа. Возле Национальной библиотеки Республики Татарстан с 12.00 до 15.00 пройдет Фестиваль здорового образа жизни «Сохрани свое здоровье», в рамках которого состоится бесплатная фитнес-тренировка, будут работать станции здоровья, где можно будет получить консультацию нутрициолога по питанию. А на Кремлевской набережной для любителей ходьбы с 13.00 до 14.00 начнется акция «10 000 шагов к жизни».

Одними из участников дискуссий станут представители известного маркетплейса товаров для здоровья iHerb, которые расскажут все, что необходимо сегодня знать о витаминах и минералах. Как партнер всероссийской акции iHerb предоставляет жителям городов-участников промокод «ZDOROV10», который дает скидку 10% при заказе от 4600 рублей на сайте iHerb. Срок действия — до 15 сентября 2021 года.

Организатором Всероссийской акции «Волна здоровья» выступает благотворительный фонд Лиги здоровья нации.



Партнерский материал