5 секретов бизнес-климата и Мис Рис: как Минуллина учила регионы привлекать деньги

На Муниципальный инвестиционный форум в Иннополис приехали профильные специалисты из 38 регионов страны

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бизнес стал мобильным, он больше не привязан к крупным центрам»

Приветствовал участников заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов. Он напомнил, что в стране был разработан муниципальный инвестиционный стандарт, который позволит создать еще более благоприятные условия для реализации проектов.

«Проведенная работа местных властей прямо влияет на желание инвесторов остаться в регионе. Развитие цифровизации сделало бизнес мобильным, не привязанным к крупным экономическим центрам. Создаются новые точки роста и места притяжения населения. Мы видим, что наш стандарт реализуется в большинстве средних и крупных муниципалитетов, показатель соответствия по стране превышает 70%. Мы видим положительную динамику в этом направлении», – сообщил он.

Муниципальный инвестиционный форум проводится для того, чтобы подробнее рассказать об этих рекомендациях специалистам в регионах. Такое мероприятие уже прошло в Тюмени, сейчас идет в Татарстане, на очереди Липецк и Сочи. Для проведения выбраны те регионы, где уже 100% проектов приведены к стандарту.

О преимуществах и структуре работы с инвесторами в Татарстане рассказала Талия Минуллина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ученые – в Казань, машиностроители – в Челны, нефтяники – в Альметьевск

О преимуществах и структуре работы с инвесторами в Татарстане рассказала глава АИР республики Талия Минуллина.

«В нашем регионе принята Стратегия социально-экономического развития до 2030 года, где заложены подходы к территориально-пространственному развитию. Мы наши 45 муниципалитетов поделили на три большие агломерации, чтобы они объединяли ресурсы между собой, а не конкурировали за них», – отметила она.

Первая – Казанская агломерация. Здесь центры развития связаны со здравоохранением, образованием, инновационными технологиями, наукой, спортом, электронной торговлей и другими направлениями.

Камская агломерация, центр которой – Набережные Челны, – это про машиностроение и промышленность в целом.

Еще одна агломерация – Альметьевская, она нацелена на развитие нефтехимического кластера.

«Опыт Татарстана уникален тем, что мы создали специальный Институт пространственного планирования. Там мы можем посмотреть, как повлияют те или иные решения на развитие территорий. Думаю, этот опыт будет масштабирован на всю страну», – заявила Минуллина.

Каждый муниципалитет Татарстана должен найти свою роль и двигаться по направлениям, соответствующим агломерациям, пояснила глава АИР республики.

«Четкого распределения нет, но если приходит крупный инвестор, к примеру в сфере грузовых автомобилей, то вероятность, что мы его отправим знакомиться с КАМАЗом, близка к 100%», – подчеркнула Минуллина.

Работа с инвесторами организуется следующим образом: сначала они составляют заявки со своими пожеланиями об участке земли. Здесь все, что касается площади, необходимых логистических путей и так далее. Агенство делает запрос в районы, чтобы узнать, где такая территория есть, после чего уже знакомят бизнесменов с вариантами.

Муниципальный инвестиционный форум проводится для того, чтобы подробнее рассказать о рекомендациях специалистам в регионах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пять факторов создания благоприятного климата для бизнеса от Минуллиной

Далее глава АИР перечислила пять факторов, которые нужны для создания в регионе благоприятного инвестиционного климата.

«Я уже 10 лет руковожу агентством, хочу поделиться ключевыми выводами. Первое — компетентная команда, где должны быть люди, которые хорошо общаются с руководителями, умеют работать с населением, с инвесторами, при этом внутри коллектива должны быть юрист и финансист. Второе — поддержка главы субъекта. Это тоже критично. Третье — должна быть стратегия развития и понимание плана работы. Нельзя просто сказать: „Приезжайте, стройте, на месте разберемся“. Так не работает. Нужно понимать, что мы именно сможем гарантировать. И еще один не критичный, но важный момент — это бренд муниципалитета и маркетинг», — сообщила Минуллина.

Она рассказала участникам об инвестиционных кейсах, реализованных в районах Татарстана. Отдельно глава АИР остановилась на теме муниципального инвестиционного стандарта, на который перешли уже во всех районах.

В республике даже разработали специального анимированного персонажа, который должен стать гидом по миру инвестиций.

«Это Мис Рис – Муниципальный инвестиционный стандарт и Региональный инвестиционный стандарт. Таким образом, у нас родился такой персонаж. Мы даже сделали стикерпак, где она пребывает в разных настроениях. Думаю, мы и на следующих форумах запустим с ней какие-то прикольные активности», – улыбнулась Минуллина.

Сам персонаж выглядит как большая рисинка с косичкой.

Дмитрий Старовойтов: «Инвесторы – это ключевые фигуры. От них зависит экономический рост, технологический суверенитет и развитие территории» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Муниципальный стандарт: 10 причин привлечения инвестиций

Что же такое муниципальный инвестиционный стандарт? В целом это комплекс из 10 пунктов, выполнение которых позволит повысить уровень инвестпривлекательности территории.

Согласно этим правилам, на сайте муниципалитета должна быть размещена информация по работе с бизнесом, а также необходимо разработать инвестиционный паспорт муниципалитета. Нужно назначить профильного уполномоченного и создать совещательный орган, а в документах по стратегическому развитию должен появиться инвестиционный отдел.

В этот же список входит регламент сопровождения проектов и введение показателей эффективности для руководства с точки зрения привлечения инвестиций. Кроме того, необходимо поддерживать обратную связь с бизнесом, проводить обучение муниципальных команд и заключить соглашение с агентством развития региона.

«Инвесторы – это ключевые фигуры. От них зависит экономический рост, технологический суверенитет и развитие территории. От того, насколько грамотно будет выстроена работа на местах, зависит инвестклимат региона. Деятельность команд на всех уровнях влияет на экономические результаты России», – заявил заместитель директора Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Дмитрий Старовойтов.

По его словам, инвестиционная политика в России на сегодняшний день показывает позитивные результаты: в 2023 году объем инвестиций в уставный капитал вырос почти на 10%. Подобных высоких результатов не было за последнее десятилетие.

Елена Хвостенко: «Есть реальные инструменты, которые говорят инвестору: «Приходи, ты здесь нужен, для тебя открыты все двери». В Татарстане это чувствуется» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан находится на пересечении всех логистических путей»

Также на сессии по поводу инвестклимата в Татарстане высказались и представители бизнеса. Так, директор по развитию компании «Ромекс Групп» Елена Хвостенко поделилась, что именно в республике предприятие нашло все необходимые условия для дальнейшего развития и уже построило четыре больших склада: три в Зеленодольске и один в Елабуге.

«Есть реальные инструменты, которые говорят инвестору: “Приходи, ты здесь нужен, для тебя открыты все двери”. В Татарстане это чувствуется. Мы, зная о стратегии развития республики, всегда ориентируем наших партнеров, чтобы они реализовывались именно здесь», – заявила она.

По ее словам, компания долгое время работала только на своей территории – в Краснодарском крае, но затем начала работу в Татарстане и уже собирается строить здесь свой пятый объект.

«Татарстан очень удачно расположен, здесь пересекаются все логистические пути. Здесь и порт, и аэропорт, и автомагистрали, и железная дорога», – продолжила Хвостенко.

Она рассказала и о важных мерах поддержки, которые компания получила в Татарстане. Во-первых, это возможность получения земельного участка для крупного инвестпроекта без торгов.

«Это очень весомый фактор, благодаря которому любая компания заходит в регион. В этом вопросе всегда республика шла нам навстречу. Нам помогали подготовить всю информацию для подачи соответствующих документов», – пояснила Елена Хвостенко.

Второй фактор – субсидирование инфраструктуры, которое зафиксировано на федеральном уровне. Третий – получение налоговых льгот.

«После ввода в эксплуатацию объекта мы подаем документы, которые позволяют нам получать налоговые преференции. Все объекты сейчас строятся на кредитные средства. Он окупается за 15 лет, а сам складской комплекс рассчитан на 20 лет. То есть почти все время мы работаем только на окупаемость. Республика дает нам такую возможность», – улыбнулась она.

Вся эта цепочка приводит к снижению себестоимости объекта, что позволяет уменьшить сумму арендной ставки для партнеров и впоследствии влияет на цену продуктов, которые проходят через склад, заключила представитель компании.