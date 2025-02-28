5 редких продуктовых решений в проектах комфорт-класса на примере GloraX Экосити

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Эксперты федерального девелопера GloraX выделили редкие продуктовые характеристики на рынке новостроек комфорт-класса Казани. В их число вошли авторская архитектура, зеленые кровли, инновационное благоустройство, система «Умный дом» и комьюнити-центры. Все эти решения будут воплощены в дебютном проекте девелопера в Казани — GloraX Экосити.

1. Авторская архитектура. Девелоперы жилья уделяют все больше внимания внешнему облику домов и детальной проработке продукта. Однако проекты, ориентированные на массовый спрос, по-прежнему редко отличаются изысканной авторской архитектурой. Внешний вид корпусов в таких проектах достаточно прост: фасады выполнены в минималистичном стиле с четкими формами и линиями.

Чтобы выделить свой продукт среди множества других на рынке новостроек комфорт-класса, архитекторы UNK Architects специально для проекта GloraX Экосити разработали бионические фасады. На такое решение их вдохновило природное окружение — плавные линии фасадов отсылают к образу течения реки Волги. Другое достаточно редкое решение в архитектуре комплексов комфорт-класса — градиент в оформлении фасадов с использованием более темного оттенка внизу здания и плавным переходом к светлому оттенку верхних этажей, также призвано подчеркнуть природный код местности. Такая колористика навеяна природными цветами и перекликается с окружением — рядом с GloraX Экосити раскинулся лесопарк Кировского района. Дополнительную изюминку и важную практическую функцию архитектурному облику домов добавляет террасирование — просторные террасы с обзором на Волгу запроектированы в части квартир.

2. Зеленые кровли. Первые примеры озелененных кровель появились в Европе десятилетия назад. Для рынка новостроек Казани это решение также не является новым. Однако зеленые кровли все еще остаются редким явлением в новостройках комфорт-класса. В скором времени ситуация должна измениться, так как недавно для всех без исключения проектов в Казани появилось требование обязательно озеленять крыши. GloraX Экосити станет одним из первых реализованных проектов с таким решением. Зеленые кровли корпусов увеличат общую площадь озеленения в проекте, дополнительно подчеркнут природную локацию и создадут атмосферу загородной жизни.

3. Инновационное благоустройство. Наравне с архитектурой тщательно продуманное оформление придомовой территории создает первое впечатление о проекте. Зонирование детских площадок по возрастам, технологии геопластики, игровое оборудование из натурального дерева, спортивные площадки и зоны отдыха — все это уже стало стандартным набором в проектах комфорт-класса, которым сложно удивить современного покупателя. GloraX пошел дальше, интегрировав в благоустройство высокие технологии и интерактивные элементы.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Так, на территории GloraX Экосити появится пешеходный бульвар с иммерсивными маршрутами. Жители смогут в интерактивной форме узнавать об окружающей природе и выполнять вовлекающие задания. Прогулки на природе с digital-эффектом станут ярким впечатлением для жителей и их гостей. А для поддержания природной атмосферы проекта GloraX сохранит часть леса со взрослыми деревьями.

4. Системы «Умный дом» и «Умная квартира». Высокие технологии стали неотъемлемой частью современного мира, проникая во все сферы, включая девелопмент. Вместе с тем, несмотря на прогресс, до сих пор «умные» решения применяются в основном в проектах высокобюджетного сегмента. Делая ставку на технологичность, GloraX предусматривает систему «Умный дом» и необходимую инфраструктуру для самостоятельной установки системы «Умная квартира» во всех своих проектах, вне зависимости от класса и ценовой категории.

Так, на территории GloraX Экосити интегрированы различные опции «Умного дома»: например, предусмотрено общедомовое IP-видеонаблюдение и IP-домофоны, которые позволяют открывать двери удаленно. А специальный ключ с датчиком позволит открывать двери автоматически при приближении к ним. Также на территории GloraX Экосити предусмотрен бесшовный Wi-Fi, а приборы учета ресурсов в квартирах будут автоматически передавать показания счетчиков.

5. Соседские центры. Современные жилые проекты на рынке новостроек Казани, вне зависимости от класса, как правило, обеспечены развитой инфраструктурой. Однако такой формат, как соседские центры, которые имеют все шансы стать точкой притяжения жителей и излюбленным местом досуга, по-прежнему встречается преимущественно в высокобюджетных проектах.

В GloraX Экосити будет реализован собственный комьюнити-центр — уникальное пространство для жителей, где можно работать в коворкинге со стабильным Wi-Fi, заниматься спортом, устраивать детские праздники. Такое решение незаменимо для проектов с длительным сроком реализации, где на первых порах ощущается нехватка инфраструктуры.

Напоминаем, GloraX Экосити — это современный проект в загородной локации, расположенный в 15 минутах езды от центра города. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, железнодорожная платформа «Новое Аракчино». Рядом с проектом находятся лесопарк Кировского района и река Волга. Комплекс возводится на территории 29,5 га и включает 10 урбан-блоков. Ввод в эксплуатацию 1 очереди GloraX Экосити запланирован в 1 квартале 2027 года.

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*Застройщик: ООО «Специализированный застройщик „Экорайон»».

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Адрес: РФ, РТ, МО «Г. Казань», г. Казань, Кировский район.

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