5 причин выбрать Авито для покупки стройматериалов

Лето – традиционный сезон для ремонта и строительства, в подготовке к которому зачастую встает вопрос: где купить стройматериалы без большого ущерба для бюджета. Рассказываем о пяти причинах, почему покупать товары для стройки и ремонта нужно на Авито. В конце статьи читателей ждет бонус – советы от профессионального интерьерного дизайнера.

Хороший ремонт не обязательно требует огромного бюджета, и существенно сэкономить на покупке стройматериалов поможет Авито. К тому же в 2022 году стоимость самых популярных категорий товаров для строительства и ремонта впервые за два года начала снижаться. Чтобы сэкономить в процессе строительства или ремонта, эксперты советуют сравнивать предложения от разных продавцов по важным характеристикам и отбирать несколько подходящих вариантов. После этого останется только выбрать наиболее выгодное предложение.

Сэкономить на ремонте позволяет и использование остатков и обрезков стройматериалов, которые продают на Авито частные продавцы и строительные бригады, так как цена значительно выгоднее магазинной. Посчитайте необходимое количество материалов с небольшим запасом. Возможно, вам будет достаточно остатков. Из обрезков можно составлять интересные композиции – например, обрезки половой доски разных оттенков, уложенные елочкой, имитируют паркет.

При выборе материалов можно выставить фильтры по цене, указав ценовой диапазон. В этом случае платформа покажет только те объявления, которые попадают в заданную категорию. Также можно отсортировать все объявления от дешевых к дорогим. Также, покупая несколько товаров у одного продавца, можно получить хорошую скидку – не стесняйтесь торговаться.

Преимущества покупки на Авито уже оценили многие казанцы, и это подтверждается ростом продаж. В апреле-мае 2022 года товары для ремонта и строительства в городе стали покупать на 18% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом в России продажи товаров для ремонта и стройматериалов выросли на 22% по сравнению с прошлым годом.

На Авито собраны все виды стройматериалов и товаров для дома, что облегчает сравнение и по характеристикам, и по цене. Платформа открыта как для частных лиц, которые хотят продать приобретенный ранее товар, так и для предпринимателей. Отметим, что большую долю среди объявлений занимают компании, которые реализуют новый товар – от производителя.

Прямо сейчас в категории «Для дома и дачи» на платформе Авито в Казани около 300 тыс. предложений, из них половина – объявления от компаний. Уникальность платформы состоит также в том, что с продавцом можно обсудить персональные условия и договориться о скидке.

Чтобы найти необходимый товар для ремонта, на главной странице Авито нужно выбрать категорию «Для дома и дачи», далее – «Ремонт и строительство». Все товары собраны в отдельные группы: «Стройматериалы», «Инструменты», «Сантехника и сауна», «Двери», «Садовая техника», «Окна и балконы», «Камины и обогреватели», «Готовые строения и срубы», «Потолки».

Помогут в поиске и дополнительные параметры: слева на странице раздела можно выбрать, какой товар вы хотите приобрести – новый или б/у, от частного лица или от компании, а также выбрать ценовой диапазон.

Для уверенности в продавце стоит обратить внимание на его рейтинг на платформе – это средняя оценка его покупателей. Нелишним будет прочитать и отзывы, которые они оставили. Также на Авито видна реальная история продаж в профиле и дата регистрации аккаунта.

Проще всего при покупке строительных материалов выбрать слева пункт «4 звезды и выше», тогда на странице будут показаны объявления от продавцов только с положительными отзывами.

Выбрать товары можно не только в Татарстане, но и в других регионах. Такое может потребоваться, если, например, в городе не нашлось нужного или цена в другом регионе выгоднее.

Возможность покупать товары по всей России дает Авито Доставка. Объявления с доставкой можно выбрать с помощью фильтра слева от группы объявлений. В категории «Ремонт и строительство» Доставка применима в основном к инструментам – например, в другом городе можно найти отличный шуруповерт или электролобзик за 50% от розничной цены.

В самом объявлении фиолетовая кнопка «Купить с доставкой» будет на самом видном месте, а оформление займет не больше минуты.

Оплата товара полностью безопасна: продавец получит деньги только тогда, когда вы проверите и примете посылку. Если товар не подходит, от него можно отказаться. В этом случае он возвращается продавцу, а деньги – покупателю.

В доставку входят малогабаритные товары весом до 20 кг, а получить их можно через курьера, в постамате или пункте выдачи.

Планирование и зонирование: Прежде чем приступать к ремонту, нужно сделать дизайн-проект или хотя бы эскиз. Это поможет наглядно увидеть конечный результат, предстоящий объем работ, рассчитать необходимые материалы и их количество. Начинать планировать ремонт необходимо с определения функциональных зон. Распишите подробно потребности всех членов семьи и, опираясь на них, выделяйте отдельные зоны. Распространенные методы зонирования пространства: расстановка мебели, перегородки из гипсокартона, подиумы, однако можно использовать и другие варианты. Не стоит забывать также правила эргономики, чтобы, встав однажды ночью, вы не стукнулись головой о светильник, не ударились об угол кровати или не споткнулись о провода.

Использование экоматериалов в интерьере: Обратите внимание на экоматериалы, например деревянные рейки. Из них легко собирается перегородка, напоминающая жалюзи и хорошо пропускающая свет. При этом каждая функциональная зона в помещении будет обособлена. Такими реечными перегородками можно отделить, например, спальное место. Сочетание реек и световой схемы позволяет выделить функциональные зоны визуально, но при этом не загромождать пространство дополнительными перегородками. У натуральных материалов есть и еще одно преимущество: они хорошо вписываются практически во все стили. На Авито легко подобрать рейки, балки и другие деревянные элементы в нужной цветовой гамме. Если вам не чужд DIY (от англ. Do It Yourself – сделай сам), можно купить б/у рейки. Это недорогой вариант, но после реставрации выглядят они не хуже новых.

Стиль и цветовое решение: Немаловажную роль играет выбор стиля интерьера. Приходя каждый раз домой, вы должны ощущать спокойствие и расслабление после тяжелого рабочего дня, поэтому в цветовой гамме стоит отдать предпочтение светлым нейтральным оттенкам, а яркие и кислотные цвета оставить для акцентов.

Отделка: Определитесь с отделочными материалами. Для отделки стен можно выбрать краску или обои с мелким рисунком. Такие обои не требуют сложной подгонки, а значит, позволяют избежать лишних обрезков. При этом даже среди недорогих бумажных обоев можно найти варианты, которые визуально будут напоминать текстильное покрытие. Можно купить на Авито остатки обоев двух видов. Такая комбинация позволит выделить отдельные зоны, расставить акценты. Для облицовки стен на кухне и в ванной комнате не обязательно использовать дорогую итальянскую плитку, хорошими эксплуатационными характеристиками и разнообразным ассортиментом отличается и продукция отечественных брендов.

Составление сметы проекта: Осмечивать ремонт нужно детально, по каждому помещению и виду работ, с указанием всех отделочных и расходных материалов. Ошибки в смете приводят к строительным ошибкам и непредвиденным расходам. Составив детальную смету, вы сразу поймете, укладываетесь ли в бюджет. И если задуманный ремонт обходится слишком дорого, в планы можно внести изменения.