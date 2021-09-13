5 причин проголосовать за «Единую Россию»

«Вы партия власти и вы отвечаете за все!» – такие слова мы часто слышим от наших избирателей на встречах. Мы соглашаемся и вместе с исполнительными органами власти несем ответственность за происходящее в стране, какие бы сложные испытания и вызовы ни стояли перед нами. Не все принимаемые решения простые. За 5 дней до начала голосования рассказываем о 5 главных причинах голосовать за партию власти.

«Единая Россия» всегда находится рядом со своими избирателями Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Единая Россия» за сильную Россию и лидерство Татарстана!

Нашу идеологию можно выразить тремя словами: центризм, патриотизм и консерватизм. Все законы, которые мы предлагаем, опираются на эту идеологию. Многие законы, включая внесение изменений в Конституцию, были приняты для защиты суверенитета и безопасности страны.

И Татарстан остается одним из регионов-лидеров в этой большой и сильной России. Сильная страна - залог нашей с вами безопасности и стабильности, а сильные регионы - залог благополучия и комфортной жизни.

Наш приоритет – социальная поддержка и забота

За последний год по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» и на основе решений, принятых органами власти, было много сделано в части прямой социальной поддержки и помощи тем, кто в этом особенно нуждается. Регулярно производятся выплаты для семей с детьми, подписан указ о дополнительных выплатах пенсионерам и военным, выплачивается 450 тысяч на погашение ипотеки многодетным семьям. Необходимо продолжить эти социальные преобразования, выплаты и поддержку тех, кто в этом нуждается.

Мы отстаиваем право каждого на социальную справедливость и делаем сегодня всё, чтобы помочь гражданам в сложной ситуации, – и в части материальной стабильности, и в части помощи в различных жизненных ситуациях.

Мы отстаиваем право каждого на социальную справедливость Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Мы рядом, мы вместе, на нас можно положиться!

Работа партии – это ежедневный труд огромного количества людей. «Единая Россия» – крупнейшая организация в стране, и мы ведем работу системно, ежедневно во всех уголках нашей страны. В каждом районе Татарстана есть общественная приемная и местное отделение, куда можно обратиться с любым вопросом. «Единая Россия» всегда находится рядом со своими избирателями.

Для быстрой связи каждого избирателя с партией и своим депутатом создан сервис «Мой депутат» – каждый желающий может оставить наказ, предложение или обсудить с руководством партии реализацию республиканских программ.

«Единая Россия» выполняет наказы и обещания

«Единая Россия» не боится ответственности за настоящее и будущее России. Мы работаем, исполняем предвыборные программы, решаем проблемы избирателей, добиваемся результатов, потому что работаем в тесном контакте с властями на всех уровнях – от муниципального до федерального, – и они нас слушают!

Многие значимые и масштабные республиканские проекты и программы реализуются в республике по инициативе или при непосредственном участии партии. Выбирая «Единую Россию», вы голосуете за поддержку реализации в Татарстане важнейших программ и проектов.

Предвыборная программа – это не набор громких обещаний, а план работы партии на ближайшие 5 лет Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Единая Россия» объявила Народную программу, которая состоит из ваших наказов и предложений!

Предвыборная программа – это не набор громких обещаний, а план работы партии на ближайшие 5 лет. Этот план «Единой России» очень простой и понятный – это ваши наказы и предложения, которые действительно волнуют жителей страны. За прошедшие два месяца партия собрала 1,5 миллиона таких предложений, в том числе из Татарстана. Это вопросы системного характера и простые задачи по улучшению городской среды, инфраструктуры, работы госорганов.

Выбирая партию «Единая Россия», вы голосуете за реализацию Народной программы и этих предложений.

17–19 сентября на избирательном участке вам предстоит сделать важный выбор. В бюллетене будет 14 партий, выбор большой. Но если спокойно проанализировать все аргументы, посмотреть программы выдвигаемых кандидатов, то выбор становится очевидным и простым. Голосуйте за партию и кандидатов от «Единой России»!

Изготовитель: Галчушкина Ксения Владимировна, место жительства: Республика Татарстан, город Казань. Заказчик: Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж: 8 экз. Дата изготовления: 08.09.2021. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»