5 инвестиционных трендов и пожелания на Год Змеи: как Минуллина подвела итоги года АИР

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана собрала перед Новым годом тех, кто вкладывался в экономику региона, на заключительной встрече Клуба инвесторов. На ней чествовали победителей республиканского конкурса, вдохновляли лекцией иностранных экспертов и пугали сложным 2025-м годом Змеи. Как это было – в материале «Татар-информа».





В Казани прошло заключительное заседание Клуба инвесторов в этом году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минуллина прогнозирует замедление инвестактивности в 2025 году, но пока в Татарстане все хорошо

В эффектном зале отеля TASIGO Kazan Palace прошло заключительное заседание Клуба инвесторов в этом году. Мужчинам на входе выдавали черные галстуки-бабочки, а женщины приехали на встречу в черных нарядах. Праздничное предновогоднее настроение создавали украшенная ель в углу зала, а также выступление танцоров и певцов.

Хозяйка вечера – глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина отличалась на фоне гостей в черных нарядах и выбрала образ с элементами золотого цвета – символа богатства. Она поблагодарила присутствующих инвесторов за поддержку проектов, которые были запущены в Татарстане в этом году, а чиновников – за то, что помогли их реализовать.

Минуллина похвалилась успехами республики за первые девять месяцев этого года — рост инвестиций в основной капитал составил 2%. По мнению главы АИР РТ, результат неплохой, учитывая внешние факторы и размер ключевой ставки. От 2025 года она не ждет запредельных результатов и предсказывает тренд на замедление инвестиционных планов. Вероятно, вложений из-за рубежа будет меньше, а темпы роста российской экономики снизятся.

Талия Минуллина похвалилась успехами республики за первые девять месяцев этого года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пять инвестиционных трендов

Руководитель АИР назвала пять трендов этого года.

Первый — больше вложений в логистику и распределительные центры.

Второй — поменялись финансовые модели. «Это и займы друг у друга, заем у материнских компаний», — пояснила она.

Третий тренд — закупка нового оборудования преимущественно из Китая.

Четвертый — из-за дефицита на рынке труда усилилась конкуренция за специалистов и существенно выросли зарплаты.

Пятый — развитие разных видов партнерства, например государственно-частное партнерство, офсетные контракты.

Она не стала перегружать слух членов Клуба инвесторов цифрами и в заключение пожелала, чтобы 2025 год, год деревянной зеленой Змеи, стал в Татарстане временем мудрых инвестрешений.

Первым выступившим инвестором стала гендиректор «Татлифта» Гульшат Загидуллина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поддержка женщин-руководителей, китайские друзья, социальный бизнес и нефтехимия

Для выступления на заключительном заседании Клуба инвесторов из 27 заявок спикеров выбрали четырех. Они рассказывали о своих успехах и планах на новый год.

«Я их вынуждена была урезать до того состава, который вы сегодня видели. Мы еще выбирали, почему этого, а не другого», — сообщила «Татар-информу» глава Агентства инвестразвития.

Первым выступившим инвестором стала гендиректор «Татлифта» Гульшат Загидуллина. Это обусловлено и тем, что компания – единственный производитель такого вида оборудования в Татарстане, и тем, что есть социальная проблема по всей стране — износ лифтов, и тем, что в Татарстане продолжается бум строительства, сказала Минуллина.

Перед Клубом инвесторов выступил руководитель парка альпак «Пача Мама» Сергей Слабунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед Клубом инвесторов выступил руководитель парка альпак «Пача Мама», который летом открыл первый филиал в Зеленодольском районе Татарстана, Сергей Слабунов.

«У нас растет внутренний туризм. Плюс это социальный бизнес – парк интересен детям, там для них проходят экскурсии, праздники. Кроме того, это представитель небольшого бизнеса, которому мы помогли. Там объем инвестиций чуть больше 30 млн рублей всего был. Мы хотели показать, что если это социально активный бизнес, то мы тоже можем помочь, несмотря на то что он небольшой», — рассказала Талия Минуллина.

Иностранным спикером на заседании стал генеральный директор «Давн» Вэй Сяомин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иностранным спикером на заседании стал генеральный директор «Давн» Вэй Сяомин. Компания в основном занимается исследованиями и разработками, производством и продажей изделий из модифицированного пластика. Производственная площадка расположена в «Алабуге», компания сотрудничает с Haier, но не только.

«Во-первых, китайцы у нас инвестируют больше других. "Давн" — это нефтехимия, а нефтехимия — это один из основных секторов нашей экономики. В-третьих, они являются резидентом ОЭЗ, а это для нас тоже очень важно», — сказала «Татар-информу» об этом инвесторе Талия Минуллина.

Слово также предоставили заместителю гендиректора по развитию, руководителю проекта «Аммоний 2» Александру Осипову.

Руководитель проекта «Аммоний 2» Александр Осипов поделился планами на 2025 год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«″Аммоний 2″ — это Менделеевск. Они уже реинвестируют доходы. Для нас это также очень важно», — пояснила Минуллина.

Осипов поделился планами по проекту на 2025 год: в первом-втором квартале компания планирует пройти все экспертизы, в июле-августе получить разрешение на строительство, а в ноябре следующего года подписать контракт на возведение нового комплекса.

Управляющий директор Moonshot Advisory, член совета директоров ICR YPEX ﻿﻿﻿Мохаммед Шахид Хан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гость из Массачусетского института призвал отказаться от старых подходов

Для заседания Клуба инвесторов Минуллина пригласила зарубежных экспертов. Среди них – управляющий директор Moonshot Advisory, член совета директоров ICR YPEX ﻿﻿﻿Мохаммед Шахид Хан.

«Мы пригласили нашего друга выступить, потому что исламские финансы никак не были затронуты, а у него выступление именно по этой теме. Плюс он из ОАЭ — мы на исламский мир ориентированы. Сегодня это то, что у Татарстана на повестке. Я еще хотела халяль-сектор включить, поэтому выбрали этого спикера», — пояснила глава АИР.

Вдохновить инвесторов на смелые решения было призвано выступление доктора экономических наук Массачусетского технологического института (США), экономиста из Шанхая Энди Ся. И это был еще один реверанс в сторону китайских партнеров.

Вдохновить инвесторов на смелые решения было призвано выступление экономиста из Шанхая Энди Ся Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эксперт рассказал о том, как в Поднебесной прямо сейчас происходит четвертая промышленная революция. По его прогнозу, в последующие годы индустриальное производство в Китае будет развиваться семимильными шагами.

Он отметил, что еще лет десять назад две трети экспорта КНР составляла легкая промышленность, а теперь такую же долю занимают именно технологии. Успех Китая Энди Ся видит в развитии роботизации, технологии 5G, ИИ, а также 3D-печати.

«Есть ли рынок для таких объемов, которые производит Китай? Есть ли спрос? Он есть и готов, но надо иметь смелость, чтобы отказаться от старых подходов», — сказал эксперт, словно бы предлагая России и Татарстану в частности пойти по пути Поднебесной.

Для вручения республиканских наград пригласили Алексея Песошина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Песошин: «За 10 лет инвестиции в экономику Татарстана выросли вдвое»

Для вручения республиканских наград пригласили Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

«Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие нашей республики. Совместными усилиями мы достигаем значительных успехов. За последние 10 лет объем инвестиций вырос более чем в два раза», – обратился он к инвесторам.

Отдельно Премьер-министр поблагодарил зарубежных партнеров за то, что продолжают реализовывать проекты в Татарстане, несмотря на внешние факторы. «Татарстан был и остается надежным партнером для инвесторов», – заявил Песошин.

Награду «Инвестор года» получила компания с турецким капиталом «Хаят Кимья» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Официальная часть завершилась вручением наград финалистам конкурса «Инвестор года». Критериями для отбора стали объем вложенных средств в инвестиционный проект на территории РТ и уровень социальной значимости проекта.

«Социально ответственный инвестор» – многофункциональный медицинский центр «МЕД +», «Реинвестор года» – компания «ДАВН», а «Инвестор года» – компания с турецким капиталом «Хаят Кимья».