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5 детей, 10 внуков и 10 правнуков: жительница Челнов отметила 101-летие
Сегодня, 16 сентября, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Фавзия Гилязова отметила 101-летие. Жительницу Набережных Челнов поздравили заместитель главы администрации Центрального района Автограда Эльмира Гильметдинова, помощник депутата Горсовета Андрея Елантьева, председатель ТОС 39-го комплекса Мадина Мухаметзянова. В кругу семьи ветерану вручили цветы и подарки.
Фавзия Сахаповна родилась в селе Каргали Чистопольского кантона Татарской АССР (ныне Чистопольский район РТ).
В 1940 году поступила в медицинское училище в Чистополе, окончила первый курс, но через год вынуждена была вернуться в родное село, так как отец и брат ушли на войну.
В 1943 году вышла замуж. Во время войны работала учетчицей в колхозе, после работы в свободное время вязала носки и теплые варежки, которые потом посылками отправляли на фронт.
Всю дальнейшую трудовую деятельность Фавзия Гилязова посвятила торговле. В 1978 году вышла на заслуженный отдых, но продолжала работать и после выхода на пенсию.
В 2016 году Фавзия Сахаповна переехала на постоянное место жительства в Набережные Челны. Вместе с мужем воспитала пятерых детей, имеет десятерых внуков и десятерых правнуков.
Награждена медалями к юбилейным датам.
«Благодарим Фавзию Сахаповну за доблесть, отвагу и героизм, проявленные в годы войны! Желаем ей здоровья, добра, внимания родных и близких!» — подчеркнули в администрации района.
Фото: отдел администрации Центрального района Набережных Челнов.
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