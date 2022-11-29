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Общество
29 ноября 2022  12:13

5 декабря в Казань прибудет сказочный поезд Деда Мороза

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5 декабря в Казань прибудет сказочный поезд Деда Мороза
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

5 декабря столицу Татарстана посетит сказочный поезд Деда Мороза. Празднично оформленная передвижная резиденция прибудет на железнодорожный вокзал Казань-1 в 15:35, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Состав состоит из 19 вагонов, в которых есть салон-приемная, «Сказочная деревня» для игр и квестов, сцена, ресторан и сувенирная лавка.  

Казанцы смогут увидеть праздничную программу, которая пройдет у поезда зимнего волшебника. Окунуться в атмосферу зимней сказки помогут артисты и аниматоры. Вход бесплатный. 

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

 

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