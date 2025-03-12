50 км и 850 тыс. рублей: Казанский лыжный марафон 2025 пройдет 15 марта

Казанский лыжный марафон пройдет на стадионе «Локомотив» 15 марта. Предусмотрены три дистанции: 5, 30 и 50 км, а общий призовой фонд составит 850 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Линар Гарипов.

«Пришла долгожданная весна. Мы полностью готовимся к Казанскому лыжному марафону. На сегодняшний день регистрация закрыта, примут участие 618 участников. К нам приедут спортсмены со всей страны. Уверяем, что мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить трассу, несмотря на теплую погоду», - отметил он.

Для каждого участника подготовлены уникальные медали, кроме того, на трассах организуют пункты питания. Самой популярной стала дистанция в 50 км, на нее зарегистрировались более 300 человек, добавил Гарипов.

Самое главное перед прохождением трассы – грамотно подобрать пару лыж, а также иметь запасные, подчеркнула российская лыжница, призер этапов кубка мира Анастасия Доценко, которая уже выигрывала Казанский марафон и планирует и в этом году побороться за высшие места.

«Казанский марафон – это важное событие для всей страны. Два года назад я победила, это было очень приятно. У меня остались до сих пор те яркие эмоции. Погода была очень солнечная, праздничное настроение, много болельщиков. Конечно, по зимней трассе идти комфортнее, но для тех, кто не любит сильных морозов, весенний старт подходит лучше. Главное – подобрать правильные лыжи», - поделилась спортсменка.

Еще одним участником марафона станет мастер спорта по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата России Артем Николаев. Он в этом году завершил профессиональную карьеру, и теперь планирует проходить марафоны.

«Сейчас я планирую участвовать в марафонах и любительских соревнованиях, чтобы просто получать удовольствие. На профессионалов все таки давит результат. А здесь выходят, в основном, любители. Марафон становится местом для общения. Я жду большого праздника», - улыбнулся Николаев.

Особенное внимание он уделил месту проведения марафона. По его словам, близость к городу, но при этом лесной массив создают уютную атмосферу для лыжников.