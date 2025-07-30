4G-связь от Билайна заработала еще в 61 деревне Татарстана

Фото: пресс-служба Билайна

Билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 61 малый населенный пункт в 29 районах РТ.

4G-связь от оператора появилась в следующих селах, поселках и деревнях региона:

Арский район – Верхний Азяк, Нуса, Сердебаш, Старый Кырлай, Янга-Сала; Бавлинский район – Николашкино, Ташлы; Высокогорский район – Суксу; Елабужский район – Большое Елово; Заинский район – Кармалка, Сарсаз-Багряж, Шикмамаево; Мамадышский район – Крещеная Ерыкса, Малые Кирмени, Сотово, Старая Чабья, Уразбахтино, Чаксы; Нурлатский район – Бутаиха, Вишневая Поляна; Тукаевский район – Авлаш, Кырныш, Новый Мусабай; Черемшанский район – Лагерка и др. Полный список населенных пунктов смотрите на билайн now.

Это произошло благодаря участию Билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.

Сегодня сельчане получили возможность комфортно пользоваться различными цифровыми сервисами на базе интернета оператора: общаться с родными и друзьями по видеосвязи, работать в банковских приложениях и с Порталом госуслуг, совершать покупки на маркетплейсах и др.

Как отмечает оператор, мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, хорошее качество звука во время телефонных звонков достигается благодаря сервису VoLTE*, работающему в Татарстане с декабря 2021 года.

«Для нас в Билайне важно, чтобы современные технологии и те возможности, которые они дают, были одинаково доступны всем клиентам в республике. И наше участие в проекте УЦН – это еще один шаг к тому, чтобы высокоскоростной мобильный интернет стал реальностью не только в крупных городах, но и в сельской местности. В рамках программы этим летом мы обеспечили 4G-связью более шести десятков деревень Татарстана, и сегодня их жители могут пользоваться всеми преимуществами скоростной сети – от онлайн-образования до развлечения», – комментирует директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев.

Напомним, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне Билайна.

*VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.

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