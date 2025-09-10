«4G – это канал управления БПЛА»: зачем в Казани глушат интернет и что с этим делать

Почему в Казани частично ограничили мобильный интернет, как воспользоваться сетью в этих местах, куда обращаться при обнаружении проблем и зачем нужны такие меры, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.





С начала сентября в постоянном режиме мобильный интернет перестал работать в Авиастросительном и Ново-Савиновским районах Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах отключили мобильный интернет… Или нет?

С июня этого года для обеспечения безопасности в Татарстане начали вводить режим «Беспилотная опасность», при котором ограничивается использование мобильного интернета. Однако с начала сентября в постоянном режиме мобильный интернет перестал работать в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани.

«С начала сентября операторы, независимо от режима, полностью отключили мобильный интернет вокруг Казанского авиационного завода. Но полностью мобильная связь там не блокируется. Вы можете позвонить по телефону», – рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Однако мобильный интернет не полностью глушится на этих территориях. Доступной остается сеть 2G. Для ее использования необходимо в настройках телефона выбрать эту сеть как приоритетную. По словам Хайруллина, ее должно хватать для насущных нужд.

Айрат Хайруллин: «Для улучшения ситуации со связью с 6 сентября операторы начали включать мобильный интернет в формате 2G» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Приняв во внимание жалобы после принятых мер 1 сентября, для улучшения ситуации со связью с 6 сентября операторы начали включать мобильный интернет в формате 2G. Это дает возможность пользоваться интернетом для обычных задач – например, зайти в мессенджер и отправить сообщение, заказать такси, воспользоваться приложением Госуслуг. Да, это неудобно, медленно, но безопасность прежде всего», – подчеркнул Хайруллин.

Также доступной остается мобильная связь. В любой точке возможно позвонить по любому номеру телефона, добавил министр.

Что делать, если срочно необходим интернет в режиме ограничений?

Так как понятны неудобства жителей Казани, связанные с ограничением работы мобильного интернета, продолжается развитие системы публичных точек Wi-Fi. Только в Казани доступно более 500 таких локаций. Подробная информация по таким точкам размещена на карте «Публичные точки доступа Wi-Fi в Республике Татарстан» на сайте Минцифры РТ.

Продолжается развитие системы публичных точек Wi-Fi. Только в Казани доступно более 500 таких локаций Фото: © «Татар-информ»

«Понимаем, что большинство бесплатных Wi-Fi точек сейчас расположены в торговых центрах, гостиницах и магазинах и, чтобы подключиться, приходится заходить внутрь – а не всегда это удобно или хочется. Поэтому оператор «Уфанет» развивает сеть общественного Wi-Fi на улице, в парках и скверах города. Сейчас ими в Казани уже установлено более 200 таких точек, где можно подключиться к бесплатному интернету на свежем воздухе. Уже более 50 тысяч жителей воспользовались публичным Wi-Fi», – сообщил Айрат Хайруллин.

Например, в парке «Крылья советов» в Авиастроительном районе расположено девять точек доступа Wi-Fi. Они полностью бесплатны.

Какие советы дал Хайруллин жителям в связи с ограничением доступа к мобильному интернету

В связи с необходимостью ограничений работы мобильного интернета в целях безопасности жителям стоит задуматься о подключении проводного интернета в свои домах, заявил министр.

«Раньше мобильная связь была настолько хороша, что многие отказывались от домашнего проводного интернета. Сейчас ситуация изменилась – более стабильным и надежным остается проводной интернет. Мы видим, что за последний месяц вырос в три раза объем подключений к проводному интернету», – рассказал он.

В связи с необходимостью ограничений работы мобильного интернета в целях безопасности жителям стоит задуматься о подключении проводного интернета в свои домах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, он посоветовал жителям установить приложение «МЧС России», где оперативно публикуются вся важная информация и предупреждения, в том числе о введении режимов при атаках беспилотников.

Минцифры России одобрен «Белый список» приложений, к которым доступ сохраняется при работе сетей 2G и 3G.

«Со всеми операторами сформирован так называемый «белый список» сервисов, к которым доступ сохраняется при 3G, 2G. В него включены Госуслуги, сервисы Яндекса, мессенджер МАХ, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы ВКонтакте, Одноклассники, Avito, RuTube, сайты правительства и администрации России, операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», Т2», – сообщил министр.

При обнаружении проблем с доступом к связи необходимо обращаться по телефону горячей линии 122.

Минцифры России одобрен «Белый список» приложений, к которым доступ сохраняется при работе сетей 2G и 3G Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Хочу сообщить о запуске новой важной инициативы. На горячую линию 122 теперь принимаются заявки, связанные с качеством мобильного интернета в проблемных зонах. Все поступившие обращения будут взяты в работу и детально проанализированы совместно с операторами связи для поиска решений», – рассказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что специалисты ведомства ежедневно мониторят ситуацию в республике и оперативно выезжают по оставленным заявкам.

Как мобильный интернет используется для управления БПЛА?

Мобильный интернет стал средством управления беспилотными летательными аппаратами, которые атакуют нашу страну. Для этого используются сети 3G и 4G, пояснил Айрат Хайруллин.

«1 июня мы стали свидетелями применения беспилотников по военным аэродромам в Иркутской и Мурманской областях. Дроны управлялись и наводились на цель через мобильный интернет. То есть сегодня современные беспилотники используют SIM-карты любых операторов, чтобы подключиться к мобильной сети, загрузить карты, передать видео и получить наведение на цель. Сегодня 4G – это не просто интернет, а канал управления БПЛА», – объяснил он.

За последние месяцы количество и качество атак беспилотников значительно выросло. В августе республика трижды подвергалась атакам Фото: © «Татар-информ»

За последние месяцы количество и качество атак беспилотников значительно выросло. В августе республика трижды подвергалась атакам, а ранним утром в День знаний были нейтрализованы три беспилотника. Также соседние регионы, как Республика Удмуртия, Самарская область, Чувашская, Башкирия, активно подвергаются атакам. Со временем меняется тактика атак и появляются новые типы дронов, добавил министр.

Хайруллин подчеркнул, что в Татарстане ситуация гораздо лучше, чем во многих регионах России, где мобильный интернет полностью отключают на территории всего города на постоянной основе.

«В других регионах России, особенно в приграничных, ограничения гораздо жестче – там мобильный интернет часто отключают полностью по всему городу. Или для примера, в соседней Республике Удмуртии или Самарской области мобильный интернет сейчас не работает вообще. В Татарстане ситуация непростая, и проблемы со связью действительно есть. Но у нас все еще сохраняется связь, и мы делаем все, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить вашу безопасность. Все принимаемые меры – ради нашей защиты», – отметил он.