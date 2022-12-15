493 тыс. нарушений за 4 года: Роскомнадзор выявляет в Сети суицидальный контент

С 2017 года Роскомнадзор запустил службу мониторинга, которая ищет в Сети суицидальный контент. За четыре года было выявлено 493 тыс. нарушений, пишет «Газета.Ru».

Так, служба мониторинга выявила 402 тыс. нарушений, еще 91 тыс. были обнаружены благодаря обращениям интернет-пользователей.

В 2017 году в российское законодательство также были внесены поправки, которые ужесточили уголовную ответственность за создание «групп смерти».

Кроме того, регулятор сформулировал для прессы свои рекомендации по освещению информации о самоубийствах, поскольку экспертами было доказано, что один из факторов, которые заставляют уязвимого человека покончить с собой — подробное освещение таких случаев в СМИ.

Доктор философии, кандидат психологических наук Дмитрий Рассохин отмечает, что для защиты детей родителям нужно с ними разговаривать — по-дружески, без ругани и обвинений, выслушивая каждый ответ.