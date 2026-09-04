490 вражеских БПЛА уничтожено минувшей ночью в небе над Россией

Минувшей ночью над регионами России было уничтожено 490 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 сентября до 8.00 мск 4 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.