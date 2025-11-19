48 тыс. человек подали заявки на Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

На Всероссийскую муниципальную премию «Служение», учрежденную Президентом России Владимиром Путиным, было подано более 48 тыс. заявок. Премия присваивается выдающимся жителям муниципалитетов за особый вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни сограждан.

Такая активность подтверждает высокую вовлеченность и командное взаимодействие представителей муниципального сообщества всей России, в том числе из Донбасса и Новороссии, откуда на сегодняшний день поступило более 800 заявок.

Более 1 тыс. заявок поступило от молодых людей возрастом до 24 лет. При этом самому возрастному участнику, муниципальному депутату из г.о. Нальчик, – 92 года.

Премия будет вручаться в 10 номинациях, однако больше всего заявок пришло на такие номинации, как «Великое наследие для будущих поколений», «Развитие территории – благополучие жителей», «Инициатива каждого – общий успех».

Из года в год премия «Служение» выполняет свою главную задачу – дать возможность каждому муниципальному служащему рассказать о своих достижениях, заслугах, успешных проектах. Сама премия – не просто награда, а признание работы представителей муниципалитетов и дополнительная мотивация двигаться вперед.

Прием заявок на третью Премию продлится до 21 ноября. Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.

Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Организатором Премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Председатель Наблюдательного совета Премии – первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.