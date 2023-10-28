48 человек представляют Татарстан на окружном финале «Лидеров России»

В Нижнем Новгороде прошло открытие окружного финала пятого конкурса «Лидеры России». К оценочным испытаниям, которые пройдут 28 и 29 октября, допущены 399 управленцев из 14 регионов ПФО, сообщает пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей».

От имени полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова финалистов поприветствовал его заместитель Олег Машковцев.

«Многие главы регионов, министры, чиновники высшего звена и менеджеры госкомпаний выросли благодаря этому конкурсу. Важность проекта трудно переоценить, особенно в связи с амбициозными задачами, которые необходимо решать. О необходимости кадрового обновления не раз говорил глава государства Владимир Путин. Продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов трудиться на благо своей страны, во всем следовать принципам служения людям, обществу, Родине», — сказано в обращении Игоря Комарова.

Среди субъектов ПФО по количеству участников финала лидируют Нижегородская (69 человек) и Самарская (61) области, а также Татарстан (48), Башкортостан (44) и Пермский край (36). 67,5% участников это мужчины, 32,5% — женщины. Средний возраст составляет 37 лет, количество молодых управленцев от 18 до 35 лет — почти 37%.

Имена победителей объявят в воскресенье на церемонии награждения в Нижегородском ТЮЗе. Лучшие управленцы ПФО смогут принять участие в суперфинале в 2024 году, всего по итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.