45% родителей в Казани считают единую школьную форму лишней тратой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти все семьи в Казани с детьми школьного возраста сталкиваются в течение учебного года с незапланированными расходами на образование, при этом наиболее спорной статьей родители считают единую школьную форму. Такие данные приводятся в исследовании «Альфа-Денег», данные которого имеются в распоряжении «Татар-информа».

Согласно исследованию, 45% родителей сталкиваются с дополнительными школьными расходами несколько раз за учебный год, еще 34% – один-два раза. Примерно у 10% такие траты возникают раз в месяц, у 5% – несколько раз в месяц. Лишь 6% семей практически не сталкиваются с незапланированными расходами.

В среднем на дополнительные школьные расходы, без учета питания, одежды и основных принадлежностей, родители тратят около 7 тыс. рублей в месяц. Почти половина респондентов (45%) расходует от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 29% – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Еще 10% семей тратят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а 3% – более 20 тыс. рублей.

Наибольшие вопросы у родителей вызывает необходимость приобретения единой формы для всего класса или школы – 45% опрошенных назвали эти расходы лишними или необоснованными.

На втором месте по числу негативных оценок оказались расходы на мебель и технику для школы – их считают ненужными 15% родителей. Еще 13% выступают против расходов на украшение и ремонт класса.

Платные дополнительные занятия считают лишними 5% респондентов, подарки учителям – 4%. Профессиональные фотосессии и выпускные альбомы назвали необоснованными 2% родителей. Примерно столько же считают лишними регулярные сборы на охрану и другие школьные нужды.

Дополнительные рабочие тетради и пособия вызывают сомнения у 1% опрошенных. Менее 1% родителей отнесли к лишним расходам экскурсии и развлекательные поездки, а также праздники и выпускные. При этом 32% респондентов не считают ненужной ни одну из перечисленных статей расходов.

Большинство родителей также выступают за бесплатное школьное образование. Более половины опрошенных (55%) считают, что оно должно быть полностью бесплатным. Еще 29% полагают, что основное образование должно предоставляться бесплатно, тогда как дополнительные возможности могут быть платными. Еще 15% допускают возможность платного качественного школьного образования.