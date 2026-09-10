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Происшествия 10 сентября 2026 08:32

448 вражеских БПЛА сбили над Россией минувшей ночью

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Минувшей ночью над регионами России были уничтожены 448 вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 9 сентября до 8.00 мск 10 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Каспийского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#минобороны рф #бпла #беспилотники
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