«44-й район Татарстана»: как республика помогает восстанавливать Рубежное

Татарстанцы активно участвуют в восстановлении города Рубежное

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстанская стройфирма возводит в Рубежном МФЦ

Подшефные Рубежное и Лисичанск Луганской Народной Республики по праву можно назвать 44-м районом Татарстана. Эти слова, сказанные журналистом на одном из татарстанских телеканалов, наиболее точно описывают ситуацию.

Если задуматься, рубежанам действительно помогают как родным. И дня не проходит без новостей, как из очередного района Татарстана отправляется гуманитарный груз, собранный жителями городов и поселков, искренне желающими помочь.

Горожане видят усилия специалистов, которые здесь, на местах, плечом к плечу с нами отстраивают город, разбитый украинскими карателями. Видят, как практически с нуля строятся объекты социальной сферы, приближающие возвращение долгожданной мирной жизни.

Каждый день из Татарстана отправляется гуманитарный груз, собранный жителями городов и поселков, искренне желающими помочь Фото: tatarstan.er.ru

Например, благодаря усилиям региона-шефа в ближайшее время в Рубежном откроется многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом рассказал вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин во время своего рабочего визита в подшефные города. В Рубежном Евгений Анатольевич посмотрел, как идут работы на восстанавливаемых объектах, и поговорил с задействованными на стройке МФЦ специалистами.

Уточним, что строительство многофункционального центра предоставления услуг ведет татарстанское предприятие «Эко-Тех».

«Мы восстанавливаем многофункциональный центр для того, чтобы местное население могло пользоваться всеми услугами, доступными гражданину Российской Федерации в полном объеме. Очень важной для рубежан будет возможность заказать и оформить необходимые документы тут, по месту, без необходимости выезжать в другие города», – рассказал Варакин.

К работам, на примере Лисичанска, привлекли местных специалистов. Их обеспечили стандартной зарплатой. Помимо финансирования и работ Татарстан также обеспечит МФЦ Рубежного всей необходимой оргтехникой.

20 октября под эгидой партии «Единая Россия» из Казани в Рубежное и Лисичанск отправился очередной гуманитарный груз Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Районы Татарстана и местное отделение «Единой России» поддерживают рубежан гуманитарными грузами

20 октября под эгидой партии «Единая Россия» из Казани в Рубежное и Лисичанск отправился очередной гуманитарный груз. В сборе помощи для подшефных Татарстану городов приняли участие Бавлинский, Мамадышский, Сармановский, Тюлячинский, Черемшанский, Елабужский и Чистопольский районы, а также казанское местное отделение политической партии «Единая Россия».

Кроме того, две фуры для гуманитарного конвоя укомплектованы группой компаний «Нэфис» по инициативе депутата Госдумы Ирека Богуславского. Руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие» Алсу Набиева рассказала, что груз формировался по запросам местных жителей и передавался волонтерам через администрации городов.

Две фуры для гуманитарного конвоя укомплектованы группой компаний «Нэфис» Фото: tatarstan.er.ru

«В основном жители просили антисептики, бытовую химию, автомобильные колеса. Мы хотим поблагодарить всех наших коллег, и депутатов Государственной Думы, и глав администраций, которые едут сопровождать этот груз», – сказала Алсу Набиева.

Она подчеркнула, что во всем этом принимают участие неравнодушные жители республики и сторонники партии «Единая Россия», партийные коллеги и руководители различных проектов, а также молодежный актив партии.

Всего в ЛНР из Татарстана отправят восемь фур общим весом 160 тонн Фото: tatarstan.er.ru

Республика помогает Рубежному с ремонтом спортивных залов и клубов

Всего в ЛНР из Татарстана отправят восемь фур общим весом 160 тонн. Впрочем, бытовая химия и предметы первой необходимости не единственное, что передали жители Татарстана.

Спортивный инвентарь для детей – гимнастические брусья, мячи, обручи и канаты отправятся на Донбасс благодаря усилиям заслуженного тренера РФ, координатора партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ» Ольги Павловой при содействии депутата Казанской городской Думы Марселя Шарапова.

Для детей Донбасса отправили спортивный инвентарь – гимнастические брусья, мячи, обручи и канаты Фото: tatarstan.er.ru

По словам Марселя Шарапова, он откликнулся, чтобы внести свой вклад в большое дело.

«Я, как директор спортивного клуба, собрал различные мячики, скакалки, гантели, гири и брусья для тренировок. Мы хотим, чтобы дети могли свободно заниматься спортом, чтобы они были здоровыми и вели правильный образ жизни», – поделился Марсель Шарапов.

Весь инвентарь был собран за счет личных средств, добавил депутат. По его словам, на закупку ушла пара недель.

«Этот груз очень важно отправить. Надеюсь, все видели заседание Госсовета РФ, на котором выступал Президент и говорил о том, что сегодня спорт является приоритетом для нашего государства. Следующий год объявлен Годом спорта, и я думаю, что заниматься спортом должны все, в том числе и те, кто живет сегодня в новых регионах России. К 2030 году активно заниматься спортом должны 70 процентов населения. Что касается нашей миссии и партии “Единая Россия”, то если раньше мы отправляли просто гуманитарный груз, то сегодня ведем ряд акций, связанных со спортом и здоровым образом жизни», – отметила Ольга Павлова.

«Мы хотим, чтобы дети могли свободно заниматься спортом, чтобы они были здоровыми и вели правильный образ жизни» Фото: tatarstan.er.ru

По словам заслуженного тренера РФ, на новых территориях сейчас активно идет ремонт спортивных залов и клубов, поэтому инвентарь – это то, что остро необходимо для их оборудования.

Ольга Павлова также рассказала, что в подшефных РТ городах будут открываться не только центры тестирования ГТО, но и спортивные федерации. Республика Татарстан возьмет над ними шефство в Рубежном и Лисичанске.

Волонтерское движение «Вместе мы можем больше» помогает молодым семьям из Рубежного, у которых есть маленькие дети Фото предоставлено волонтерским движением «Вместе мы можем больше»

Волонтеры из Нижнекамска доставляют в Рубежное детские товары для молодых семей

Волонтеры из Нижнекамска продолжают помогать молодым семьям из Рубежного, у которых есть маленькие дети. Эту миссию на себя взяло волонтерское движение «Вместе мы можем больше».

«Эта работа начнется после того, как будет проведен капитальный ремонт в школах и появится необходимое для этого место», – добавила Ольга Павлова.

Неравнодушные нижнекамцы собрали гуманитарный груз общей стоимостью более 1 млн рублей Фото предоставлено волонтерским движением «Вместе мы можем больше»

Отправились на Донбасс и нижнекамцы, которые везут еще одну партию гуманитарной помощи для Рубежного и Лисичанска. Руководитель нижнекамского волонтерского движения «Вместе мы можем больше» Лариса Нуреева вместе с волонтерами сопровождает груз для наших городов.

Сообщается, что неравнодушные жители района, предприниматели, меценаты, школьники и родители школьников нижнекамских гимназий №22 и 27 собрали гуманитарный груз общей стоимостью более 1 млн рублей. В коробки положили детское питание, одежду, подгузники, коляски, стоматологическое оборудование, книги, средства личной гигиены и бытовую химию. Также жители подшефных городов Татарстана получат продукты питания и сладкие гостинцы.

Жители подшефных городов Татарстана получат продукты питания и сладкие гостинцы Фото: tatarstan.er.ru

Кроме того, волонтеры из Нижнекамска привезли в одну из школ Рубежного книги русских классиков и детские сказки, которые нужны для уроков литературы. Как отмечает Лариса Нуреева, в сборе гуманитарной помощи для молодых семей Рубежного приняли участие сотни жителей Нижнекамска.

Материал подготовлен Юлией Черепниной