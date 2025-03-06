44 года в профессии: в Челнах в цехе шасси работает женщина-сварщик

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Сварщики – специалисты, чей труд необходим в строительстве, машиностроении и на производственных предприятиях. Профессия традиционно считается мужской, но среди сварщиков есть и женщины. Одна из них – Дилия Назарова, работающая на одном из предприятий Набережных Челнов.

Более 44 лет Дилия Назарова трудится электросварщиком в цехе шасси, достигнув 5-го разряда. Она с гордостью выполняет свою работу и делится опытом с молодыми коллегами.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Интересно было, я не боялась», – вспоминает Дилия свой первый опыт работы на предприятии во время практики.

В профессии она оказалась случайно. Когда переехала из деревни в город, искала учебное заведение и обнаружила, что единственное свободное место в училище было на специальность сварщика.

«Я приехала из деревни, а в училище только место на сварщика оставалось. Пошла туда, там еще три девчонки было. Мы подружились, вместе отучились. С тех пор я здесь работаю», – пояснила Дилия Назарова.

Коллеги уважают Дилию за профессионализм. Мужчины-сварщики нередко обращаются к ней за советами.

«Почти каждый день ко мне кто-то подходит и спрашивает, как правильно варить. Вот только что соседу показывала – он новенький. Мы всегда помогаем друг другу», – говорит Дилия.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Пойти по стопам бабушки хотят и ее внуки. «У меня двое старших внуков, 14 и 15 лет. Они хотят стать сварщиками. Я им говорю: сначала учиться надо, а потом только варить. Это сложная профессия, тут надо уметь держать металл, улавливать все», – объясняет челнинка.

Дилия Назарова уверена, что сварщик – это лучшая профессия. Она планирует продолжать работать и передавать свои знания следующему поколению.

Женщин-сварщиков не так много, но Дилия Назарова своим примером доказывает, что нет границ для тех, кто любит свое дело.

Фото предоставлено Лилией Гатиной