43% мужчин в России готовы уходить в декретный отпуск вместо жен

43% российских мужчин заявили, что готовы взять отпуск по уходу за ребенком вместо своих жен. Об этом говорят результаты исследования от сервиса SuperJob.

За последний год работники-мужчины оформляли декретный отпуск в каждой шестой компании страны. Однако большая часть отцов все же не может представить себя в такой роли. Так, 34% из опрошенных сообщили, что ни за что не согласятся уходить в отпуск по уходу за ребенком, в 23% — что скорее не готовы к такому.

«Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада. Напротив, 27% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16% скорее согласились бы на это», — говорится в материалах к опросу.

Участники опроса отмечают, что согласятся взять отпуск вместо жен, если это будет выгоднее для семьи, и осознают трудности, которые их ожидают. «Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком», — заявляли участники.

Как отмечают аналитики сервиса, число мужчин, которые не против взять на себя обязанности по уходу за ребенком, за два года выросло на 4%.