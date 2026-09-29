42 заявки из Татарстана претендуют на главную ИТ-премию года в России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В главной ИТ-премии года примут участие 932 компании из 68 регионов России. Они подали 1332 заявки в 14 номинациях. Экспертное жюри вынесет решение до 7 октября, а награждение победителей состоится в рамках форума «Цифровые решения», сообщают организаторы.

Больше всего заявок подано в номинациях:

«Лучшая цифровая платформа» — 274;

«Лучшее индустриальное ПО» — 178;

«Лучший ИИ-сервис для бизнеса» — 142;

«Инновация в сфере цифровой инфраструктуры» — 102;

«Лучшее решение для подготовки кадров» — 84;

«Лучший ИИ-агент» — 79;

«Лучшее пользовательское ПО» — 79;

«Лучший цифровой государственный сервис» — 79;

«Лучшее решение в сфере цифровой безопасности» — 73;

«Лучший ИИ-сервис для государства» — 68;

«Лучшее мобильное приложение для граждан» — 58;

«Лучший облачный сервис» — 49;

«Лучшее мобильное приложение для бизнеса» — 40;

«Инновация в телекоме» — 27.

По регионам лидируют Москва (580 заявок), Московская область (98), Санкт-Петербург (82), Татарстан (42) и Якутия (36).

Премию «Цифровые решения» вручат 7 октября в Национальном центре «Россия». Начало церемонии – в 19:00 мск.

Мероприятие организует Минцифры России при поддержке Правительства России и национального проекта «Экономика данных».

Ежегодный ИТ-форум «Цифровые решения» пройдет с 6 по 10 октября 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия». Форум объединит представителей государства, бизнеса и ИТ-сообщества. Деловая программа включит более 120 сессий с участием свыше 700 спикеров.

В центре внимания – цифровая инфраструктура, платформенные решения, искусственный интеллект, облачные сервисы, кибербезопасность, отечественное программное обеспечение, образовательные платформы и цифровые сервисы. Для широкой аудитории подготовлены мастер-классы по цифровой грамотности, ИТ-квесты, карьерные консультации, профориентационные программы, игровые и лаунж-пространства.

Впервые в рамках форума пройдет II Глобальный цифровой форум, который соберет более 700 иностранных участников из более чем 100 стран. В его программе – двусторонние встречи, экспертные сессии, семинары, мастер-классы, культурные мероприятия и презентация российских цифровых решений зарубежным партнерам.

Организатор форума и национальной премии – Минцифры России при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор проекта – АНО «Национальные приоритеты», оператор деловой программы форума – АНО «Цифровая экономика». С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте форума.