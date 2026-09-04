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Экономика 4 сентября 2026 10:27

В Университете Иннополис 42 студента получили корпоративные стипендии

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42 студента Университета Иннополис получили стипендии от компаний-партнеров вуза. Размер ежемесячной выплаты составит 20 тыс. рублей, поддержка будет оказываться в течение четырех месяцев, сообщила пресс-служба вуза.

Стипендии получили первокурсники и второкурсники трех бакалаврских программ университета, реализуемых при поддержке Минцифры России: «Анализ данных и искусственный интеллект», «Инженерия информационных систем», «Математические основы искусственного интеллекта».

При отборе учитывались результаты ЕГЭ, академическая успеваемость, опыт участия в проектах и достижения во внеучебной деятельности. Оценивались мотивация студентов и их интерес к ИТ-направлению.

Результаты конкурса объявили во время Дня знаний в Университете Иннополис.

#университет иннополис #стипендия
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