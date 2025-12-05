41-летняя теннисистка Звонарева вышла в полуфинал «сотки» в Дубае

Фото: соцсети Веры Звонаревой

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева пробилась в полуфинал турнира W-100 в Дубае (ОАЭ). Ранее в ¼ финала она победила Софью Лансере из России (455-й номер рейтинга) со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Отметим, Звонарева не выступала на соревнованиях с 2024 года. В данный момент она не имеет рейтинга WTA. В ½ финала 41-летняя теннисистка сразится Микой Стойсавлевич (342-я ракетка мира) из Великобритании.

Звонарева является бронзовой призеркой Олимпийских игр-2008 (в одиночном разряде), 4-кратной финалисткой Большого шлема (2 – в одиночном и 2 – в паре) и победительницей 28 турниров WTA (из них 12 — в одиночном разряде).