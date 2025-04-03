40 участников СВО зарегистрировались в РТ для участия в предварительном голосовании

В Татарстане продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании «Единой России». В республике сейчас зарегистрировано более 5,2 тысяч кандидатов предварительного голосования партии по отбору кандидатов на предстоящих выборах в представительные органы местного самоуправления. Прием документов продлится до 24 апреля, сообщила пресс-служба партии.

Напомним, что в РТ осенью этого года запланированы две избирательные кампании. Жителям региона предстоит выбрать Раиса Республики и более 7,5 тысяч депутатов в представительные органы местного самоуправления.

«Наиболее активно выдвижение идет в Атнинском, Верхнеуслонском, Кукморском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Черемшанском, Чистопольском районах. В качестве кандидатов предварительного голосования зарегистрировано 40 участников СВО», - рассказал руководитель исполкома Татарстанского реготделения «Единой России» Марат Самигуллин.

Более половины заявившихся кандидатов предварительного голосования – члены «Единой России», около трети – состоят в рядах регионального отделения сторонников партии.

Напомним, что президиум регионального политсовета делегировал полномочия по проведению предварительного голосования местным отделениям партии. Выдвинуться кандидатом от «Единой России» сможет каждый татарстанец, обладающий пассивным избирательным правом и разделяющий программные установки партии.

Предварительное голосование «Единой России» – обязательная процедура по отбору кандидатов, которая закреплена в Уставе партии. С 5 марта началось не только выдвижение кандидатов, но и стартовал агитационный период. Все кандидаты вправе разместить видеовизитки, автобиографию в своих личных кабинетах на сайте, а также подготовить программные заявления. Размещение агитационных материалов разрешено до 7 мая.

В Татарстане предварительное голосование пройдет в электронной форме на платформе PG.ER.RU

Проголосовать сможет только избиратель с уникальным номером сотового телефона, который подтвержден и привязан к Госуслугам РФ, кроме того, система должна подтвердить, что избиратель зарегистрирован в соответствующем округе.

Всего по республике планируемая численность депутатов Советов поселений – 7531.

В предварительном голосовании примут участие все 43 муниципальных района и 2 городских округа республики.