40 тысяч гостей ожидается на празднике славянской культуры «Иван Купала» в Зеленодольске

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Уже в эту субботу, 5 июля, парк «Березовая Роща» в Зеленодольске вновь станет эпицентром магии древнего славянского праздника – республиканского фестиваля «Иван Купала». На пресс-конференции «Татар-информа» организаторы сообщили о грандиозных масштабах праздника и новых развлечениях программы.

Гостей ждет полное погружение в традиции: плетение венков, гадания, хороводы на главной поляне, мастер-классы по ремеслам на ярмарке и, конечно, кульминационный ритуал – пускание венков по воде городского озера.

Обновленная главная сцена, стилизованная под слияние стихий, примет выступления фольклорных коллективов Татарстана, ансамбля «Вязанка» из Белоруссии, фолк-группы «Pole» из Санкт-Петербурга и, что особенно волнительно, легендарных «Песняров».

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

«Рассчитываем, что к нам приедет больше гостей, чем в прошлом году. Хотим замахнуться на 40 тысяч! Ведь в прошлом году было чуть больше тридцати тысяч людей на празднике», – заявил замруководителя исполкома Зеленодольского района по соцвопросам Динар Нигматуллин.

Нигматуллин также анонсировал попытку провести в этот день и торжественную церемонию бракосочетания прямо на празднике, призвав желающих откликнуться: «Мы в 2022 году запустили такую акцию: те пары, которые познакомились в праздник, на следующий год приглашаются на праздник и чествуются у нас», – подчеркнул он.

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Начальник Управления культуры Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Юлия Новикова сделала особый акцент на новшества в праздновании «Иван Купала 2025»:

«Главным нововведением станет "сенной городок" с лабиринтом и горкой из сена. В этом году у нас примет участие более 50 ремесленников и будет организовано более 30 мастер-классов. Важно, что особая атмосфера будет именно на нашем городском озере, которое уже стало традиционно купальским. Обязательная часть программы – ритуал спуска венков», – рассказала о программе фестиваля Новикова.

Она призвала всех приходить к 15:00, чтобы успеть создать образ: «Облачиться в традиционные славянские атрибуты – это и венки, и ленты, и, конечно же, костюмы. Венок для счастья нужно сплести самому, хотя помощь, конечно, будет доступна», – отметила начальник Управления культуры.

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Председатель белорусской общины «Спадчына» Сергей Маруденко напомнил о глубоких корнях праздника в регионе, связанных с именем классика белорусской литературы Янки Купалы (Ивана Луцевича), который был эвакуирован в с. Печищи Верхнеуслонского района во время войны и скончался там. Именно там община начала отмечать Купалу 13-14 лет назад в узком кругу.

«Праздник Иван Купала возник задолго, ещё до рождения христианства. Это праздник природы, лета. Ночь, когда природа набирает наибольшую силу. Праздник имеет истинно народный, а не религиозно-политический характер», –уточнил Маруденко.

Завершится «Иван Купала» огненным шоу и этно-дискотекой с приглашенными из разных регионов диджеями.

Организаторами мероприятия выступили Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан совместно с Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Министерства Культуры Республики Татарстан.

Они пригласили всех 5 июля в парк «Березовая Роща» окунуться в атмосферу древнего праздника лета, природы и народных традиций, обещая незабываемый опыт и рост масштабов из года в год.