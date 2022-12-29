40 песен на татарском и 2 млн просмотров: на YouTube вышел фильм о «СалаваTiк»ах

На YouTube-канале проекта «СалаваTiк» вышло новое видео. В этот раз юные участники не пели песни на татарском, а рассказали о себе.

«В канун Нового года провели большой концерт на 600 зрителей. На YouTube-канале наши клипы набрали 2 миллиона просмотров! Дети с любовью слушают "СалаваTіk"ов, их узнают, концерты ждут с нетерпением, малыши поют на татарском языке!» — рассказала главред журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

По ее словам, за два года дети выучили уже 40 песен и проект будет продолжаться. Посмотрев фильм, зрители смогут узнать, откуда появилась идея создать такое шоу, какие интересные случаи были во время съемок. Своими историями поделятся и родители «СалаваTіk»ов.