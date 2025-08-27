40 мастеров и 60 цехов народных промыслов соберут в Казани портрет «Победоносной России»

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Огромные резные фигуры от резчика, чемпиона мира по скоростной резьбе по дереву Владимира Алманова, или, например, уникальный кованый поднос «Триумф Победы» в традициях нижнетагильского метального промысла, созданный преподавателями и студентами уральского филиала Университета Строганова, – всего около полутысячи предметов. Художники из 40 регионов России и 60 организаций (музеев, учебных заведении, мастерских…) представят свои произведения и работы в стилистике народных художественных промыслов в Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ».

Резные деревянные фигуры Владимира Алманова Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Вместе все эти работы составят экспозицию выставки-конкурса «Победоносная Россия в искусстве народных художественных промыслов». В Казани пройдет третий, завершающий его этап. Выставка откроется 28 августа.

«Первый этап конкурса проходил в декабре в Москве на выставке «Ладья. Зимняя сказка–2024» на территории ЦВК «Экспоцентр». Второй этап – уже в мае-июне этого года в Национальном музее Республики Башкортостан. А итоги подведут в октябре. Пока в Москве экспертный совет оценивает работы конкурсантов», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана, чьим подразделением является галерея «Хазинэ»..

Художники на конкурс свои работы выдвигали по номинациям: художественная обработка дерева, роспись по металлу, керамика, ювелирное искусство и так далее. Часть экспонатов, отметили организаторы, создавались специально для участия в конкурсе, а другие – уникальные предметы из коллекций государственных и муниципальных музеев страны. Конкурсные произведения посвящены как историческим вехам России, так и выдающимся деятелям и событиям из жизни современного российского общества.

Кованый поднос «Триумф Победы» в традициях нижнетагильского метального промысла Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

«Эта выставка задумывалась еще два года назад и стала одним из победителей [грантового конкурса] Президентского фонда культурных инициатив», – пояснили информагентству в ассоциации «Народные художественные промыслы России».

До 7 сентября посетители выставки смогут попробовать себя в рукотворчестве на бесплатных мастер-классах (предварительная запись не требуется). Здесь можно будет сделать дымковскую игрушку, попробовать расписать ткани и дерево, что-то вышить или свалять, сплести из лыка и так далее. В программе мастер-классов также занятие по одному из татарских народных промыслов – кожаной мозаике.

Фото предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Выставка «Победоносная Россия в искусстве народных художественных промыслов» в галерее «Хазинэ» будет доступна до 21 сентября.