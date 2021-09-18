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Ру Тат
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18 сентября 2021  08:27

40 казанских самозанятых представят свою продукцию на избирательных участках города

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Казанские самозанятые смогут реализовать свою продукцию на избирательных участках. Ярмарки будут проводиться 18 и 19 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Приобрести товары можно будет на 20 площадках, расположенных в учебных заведениях и домах культуры. Всего участниками ярмарки станут 40 самозанятых.

В пятницу стартовали выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике проводятся дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

#Выборы 2021
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