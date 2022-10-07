4 тысячи подростков из Челнов присоединятся к проекту «Школьный бизнес-старт»

В татарстанских школах началось обучение по программе «Школьный бизнес-старт». Первые занятия на этой неделе проходят по всей республике. В Набережных Челнах участниками проекта станут около 4 тысяч школьников. Напомним, всего программа охватит 12 тысяч подростков и заложит основы преподавания предпринимательству в средней школе. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Организаторами проекта «Школьный бизнес-старт» выступили Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство образования и науки РТ. На территории Закамья в Республике Татарстан реализовывается государственный проект «Бизнес-школа для детей и подростков „Территория успеха“» при союзе «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны».

Занятия проходят в формате деловой игры. Школьники, разделенные на группы по 60 человек, составляют портрет предпринимателя и проходят специальное тестирование, а также презентуют собственные проекты, предварительно подготовив бизнес-план и разработав PR-кампанию. Обучение включит около 200 мероприятий в Казани, городах и районах Татарстана.

Таким образом, школьники 5-7-х классов смогут попробовать себя в качестве создателей бизнеса, а также научатся работать в команде.

«Мы заинтересованы в том, чтобы через несколько лет в республике появилось новое поколение бизнес-лидеров. Программа „Школьный бизнес-старт“ закладывает основы этого процесса уже сейчас, формирует у школьников правильный образ предпринимателя, помогает освоить необходимые компетенции на практике», — отметил первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Айрат Шамсиев.

Школьники, которые успешно справятся с деловой игрой, на следующем этапе проекта пройдут углубленное обучение теоретическим и практическим навыкам предпринимательской деятельности. Это будут обучающие командные семинары, в которых примут участие школьные компании. После их завершения участники презентуют свои проекты экспертам-предпринимателям. Прошедшие этот этап школьники выйдут на следующий уровень проекта. Перед Новым годом их ждет участие в благотворительной школьной ярмарке, а затем — чемпионат бизнес-кейсов.

Финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель 2023 года. В нем примут участие 40 команд, в составе которых будут соревноваться 120 учеников. Все они получат уникальный опыт.

Программа «Школьный бизнес-старт» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».