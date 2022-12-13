4 татарстанских предприятия удостоены высших наград программы «100 лучших товаров России»

В Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе (г. Москва) состоялась торжественная церемония награждения, посвященная 25-летию Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

В мероприятии принял участие руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.

В ходе церемонии были отмечены предприятия страны, добившиеся наилучших результатов по выпуску качественных товаров и оказываемых услуг. Среди них оказалось и четыре татарстанские организации.

Призом «Гордость Отечества» награждено ПАО «КАМАЗ» за представленный на конкурс электробус с улучшенными характеристиками — KAMAZ 6282. В данном электробусе применены современные компоненты тягового электрооборудования. В компании отмечают, что в будущем общественный электротранспорт станет достойной заменой дизельным автобусам.

Пищевой концентрат из виноградного сырья ЭМИЗ «Таврический» производства Торгового дома «Эмиз» был удостоен приза «Вкус качества». Данный напиток изготовлен из крымского экологически чистого винограда. Он содержит полифенолы — мощнейшие природные антиоксиданты.

Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» был отмечен призом «С заботой о детстве» за уникальную, впервые созданную в России, детскую лабораторию — мини-сыроварню для воспитанников Мензелинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подростки обучаются технологическим процессам сыроделия, самостоятельно изготавливают экологически чистую продукцию — сыры без добавления консервантов.

Нефтеперерабатывающий завод АО «ТАИФ-НК» завоевал приз «Лидер качества» за стабильно высокие показатели качества выпускаемой продукции.

Отметим, что на федеральный этап Программы «100 лучших товаров России» от Республики Татарстан в этом году представлено наибольшее количество заявок — это 143 наименования продукции и услуг.

Региональной комиссии по качеству Республики Татарстан был вручен диплом за многолетнее лидерство в привлечении предприятий к идеям стремления развития энергоэффективных и ресурсосберегающих производств, повышения конкурентоспособности отечественных товаров и большой вклад в развитие нашей страны. Награду из рук президента МОО «Академия проблем качества» Григория Элькина получил заместитель директора по управлению качеством ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Андрей Макаров.

«Безусловно, нам очень приятно, что наша работа по вовлечению татарстанских предприятий к участию в этом проекте нашла достойную оценку на федеральном уровне. А еще это прекрасный стимул для того, чтобы в дальнейшем совершенствовать эту деятельность и достигать новых высот в продвижении на рынки качественной и конкурентоспособной продукции», — отметил заместитель директора ФБУ «ЦСМ Татарстан».